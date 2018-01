Støre vil gjøre Giskes vei tilbake til stortingssalen lettest mulig

– Jeg har stor respekt for hans kapasitet, gjennomføringskraft, politiske talent og kreativitet i å finne politiske løsninger. Det er en respekt jeg ønsker å beholde og ta vare på. Mange i vår gruppe kjenner ham fra et langt politisk liv og er glad i ham. Vi skal gå sammen om å få ham tilbake på en skikkelig måte, sier Støre til Aftenposten.

Han ble kjent med Giske i 2000, da var Giske kunnskapsminister og han selv stabssjef for Jens Stoltenbergs regjering. På spørsmål om han burde ha fanget opp noe på den tiden, svarer han at han ikke hadde grunnlag for det.

– Nå er det altså 16-17 år siden. Jeg var småbarnsfar. Jeg hadde ikke noe uteliv. Men full respekt for at andre hadde det, sier Støre.

Han sier også til avisen at han aldri har sett Giske være pågående mot det andre kjønn.

Det var den siste helgen før jul at Støre mottok flere varsler om Giske.

– Slike som meg liker å håndtere saker. Vi lar oss motivere av akkurat det stresset. Men dette. Dette var bare vondt, sier Støre.

De siste ukene har det stormet rundt Arbeiderpartiet, og konfliktene går på kryss og tvers innad i partiet. Torsdag ble det klart at Giskes advokater mener grunnleggende rettsprinsipper er brutt, noe Støre tilbakeviser. Nå er han opptatt av å gjøre den tidligere nestlederens vei tilbake til Stortinget lettest mulig.

– Vi må ha et menneskesyn som sier at tilliten du har mistet, skal du ha muligheten til å arbeide tilbake. Vi kan ikke ha det slik at alle mennesker som har tråkket over en grense, er evig fortapt. Et samfunn kan ikke bli totalitært i sin fordømmelse, sier Ap-lederen.