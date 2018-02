Styreleder i Helse Nord hevder hun ble truet av sykehusdirektør

Telle bekrefter overfor Dagens Medisin at hun har blitt truet av sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen i forbindelse med striden om å etablere et såkalt PCI-senter til Bodø. Dette er et tilbud om avanserte metoder for behandling av pasienter med hjerteinfarkt.

Truslene i forbindelse med den betente lokaliseringsstriden ble ifølge Telle framsatt i en telefonsamtale i forkant av et styremøte i Helse Nord i desember.

– Han sa at dersom så skjedde, ville det få alvorlige konsekvenser for mitt vedkommende. Han sa ting som at «vi er rasende på deg», «du vil bli knust», «du vil ikke ha noe igjen», sier Telle til iTromsø.

Ikke mot Telle personlig

Tor Ingebrigtsen opplyste tirsdag at han gir seg som sykehusdirektør, men at han er forberedt på å stå i stillingen ut oppsigelsestiden på et halvt år. Han nevner ikke trusselsaken i begrunnelsen. I en uttalelse sendt til Dagens Medisin og flere andre medier torsdag kveld, sier imidlertid Ingebrigtsen at han har beklaget at Telle oppfattet telefonsamtalen som trusler mot henne personlig.

– Først og fremst vil jeg understreke at jeg absolutt ikke bagatelliserer at Marianne Telle hadde en vond opplevelse. Jeg har respekt for at hun oppfattet samtalen slik hun gjorde. Og jeg har beklaget det. Men jeg holder fast ved at jeg ikke har fremsatt trusler mot henne, sier Ingebrigtsen.

Han sier de sent i fjor sto i en situasjon der han mente det var en betydelig risiko for at styret i Helse Nord ville fatte et vedtak som etter hans syn ikke ville være fornuftig for pasientene i regionen.

– Kan ikke fortsette

Etter samtalen med sykehusdirektøren tok Telle direkte kontakt med administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, som reagerte sterkt på saken. Han sier han merket på Telles reaksjon at hun oppfattet truslene som svært alvorlige. Vorland er klar på at Tor Ingebrigtsen ikke kunne ha fortsatt som direktør ved UNN.

– Etter min mening så kan han ikke det. Jeg har selv nulltoleranse for trusler, og jeg har ikke opplevd det selv, heldigvis, sier Vorland til TV 2.

Han legger til at slik saken har utviklet seg, så er det best for alle parter at han trekker seg.

Droppet anmeldelse

På styremøtet 13. desember opplyste Telle at hun ikke ville anmelde truslene, slik hun tidligere hadde gitt uttrykk for at hun ville gjøre. Årsaken var at det ikke var henne personlig som ble angrepet, men funksjonen hennes som styreleder.

Telle sier Ingebrigtsen innrømmet det som hadde skjedd, og at han kom med en unnskyldning. De inngikk en avtale om at truslene ikke skulle politianmeldes, og de ble enige om at saken heller ikke skulle nå offentligheten fordi en offentlig skittentøyvask ikke gagner noen. Men da Dagens Medisin onsdag kveld navnga Ingebrigtsen som den som hadde truet Telle, valgte hun å stå fram og bekrefte saken.

– Jeg hadde ikke noe annet valgt enn å stå fram, når saken først hadde nådd offentligheten og Ingebrigtsen ble navngitt i nettaviser. Det er viktig å få fram fakta og ikke la spekulasjoner råde, sier Telle.

Trusler mot ordfører

Også Bodø-ordfører Ida Pinnerød sier hun har blitt utsatt for det hun oppfatter som trusler fra Ingebrigtsen, melder NRK.

– Han pekte på meg og sa at dette ville få konsekvenser og etterspill. Det var knyttet direkte til mitt engasjement i PCI-debatten, sier Pinnerød om henvendelsen fra UNN-direktøren etter en debatt hos NRK Nordland i februar i fjor.

Legeforeningen reagerer kraftig og kaller Ingebrigtsens lederstil sjokkerende og uakseptabel.