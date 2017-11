Amundsen vil hindre at russeregel rammer festivaler

– Jeg ønsker ikke å hindre at folk hygger seg med alkohol. Jeg har forsikret meg om at politiet mener politiloven gir de virkemidler som skal til for å håndtere ordensforstyrrelser på en god måte under større arrangementer, skriver Amundsen i et svar på et skriftlig spørsmål fra Venstre-leder Trine Skei Grande.

Grande frykter at krav om skjenkebevilling vil true festivalcampene og i ytterste konsekvens flere av festivalene. Bakgrunnen er et brev fra Politidirektoratet til politidistriktene, der det framgår at arrangører av russefestivaler må søke om skjenkebevilling også for parkeringsplasser og overnattingsleirer. Overfor Aftenposten har Politidirektoratet uttalt at forbudet mot å drikke medbrakt alkohol også vil gjelde lignende arrangementer med camping, som musikkfestivaler.

Nå har Amundsen tatt initiativ til et møte med helseminister Bent Høie (H) for å klargjøre forståelsen av alkohollovens bestemmelser, som han uttrykker det.

– På den måten håper jeg at vi i fellesskap kan sikre at ulike festivaler og arrangementer kan avholdes uten unødvendige inngrep, framholder justisministeren.