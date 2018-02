Fylkesleder i KrFU trekker seg i protest

I januar trakk Julia Sandstø seg fra alle verv i KrFU etter at hun ikke følte hun ble trodd etter at hun sto fram med sin historie om seksuell trakassering.

Nå trekker også Midtsjø seg i protest mot partiets behandling av Sandstø. Det meldte Dagbladet mandag.

– Grunnen til at jeg melder meg ut, er at Julia sto fram som seksuelt trakassert i KrFU. At hun har trukket seg har ført til at det har kommet flere historier fra flere år tilbake. Det er tydelig at det i KrFU er en kultur hvor man ikke snakker om det som er vanskelig å snakke om, sier Midtsjø til NRK.

Midtsjø mener det ikke er trygt for jenter i KrFU, og har heller valgt å melde seg inn i Unge Høyre.

– Jeg mener at Høyre har vist tydelig at de er klare for holdningsløft. I Høyre og Unge Høyre har de bedt om unnskyldning, lagt seg flate og gjort noe med det. I KrF finnes det ikke ydmykhet og det er ingen grunn til å tro at holdningsløftet som KrF sårt trenger vil komme, sier han.

Lederen av KrFU, Martine Tønnessen, skriver i en epost til NRK at hun er lei seg for at Midtsjø trekker seg.

– Når Herman uttrykker at han har opplevd det som vanskelig, er det et signal om at vi må jobbe enda mer med det. Vi vil ha stor takhøyde i KrFU, skriver Tønnessen.