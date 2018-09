Hareide holder sin viktigste tale

Han understreket at han har skrevet hele talen selv, selv da han gikk på talerstolen foran Kristelig Folkepartis sentralstyre fredag.

Han viste til at partiet hadde bestemt at partiet først skulle tydeliggjøre politikken, før de diskuterte samarbeidsalternativer.

– Dette lander vi i dag under overskriften «et varmere samfunn», sa han.

– Vi vil stå for et samfunn bygget på ansvar, tillit og trygghet. Vi trenger et samfunn der det er tillit og vi ikke setter grupper opp mot hverandre. Tilliten er kanskje den mest grunnleggende samfunnsverdien vi har, sa han, og viste til at tonen i debatten blir viktig.

Det har vært knyttet stor spenning til Hareides tale, der det er ventet at han vil komme med signaler om hvilken retning han foretrekker at partiet skal ta framover. Det store spørsmålet er om KrF fortsatt vil støtte borgerlig side, eller ta steget over til de rødgrønne.

Hareide ga nylig ut boka «Det som betyr noe», som er blitt beskrevet som en «200 sider lang flørt med venstresiden».

Signalene om venstresamarbeid er imidlertid ikke tatt godt imot i partiets fem viktigste fylker. Flere mener Hareide risikerer å miste ledervervet i KrF.