Drapssiktet 17-åring i Vadsø godtok fengsling i to uker

– Han fulgte mitt råd og godtok varetektsfengsling, ettersom man som regel blir fengslet ved slike anklager, sier 17-åringens forsvarer, advokat Vidar Zahl Arntzen til NTB.

Det var opprinnelig berammet fengslingsmøte tirsdag klokka 9.30 i Indre Finnmark tingrett i Tana, men fengslingen ble i stedet gjennomført ved kontorforretning mandag kveld.

17-åringen er underlagt brev- og besøksforbud, samt medieforbud i fengslingsperioden, opplyser politiadvokat Ylva Helen Kvikstad i Finnmark politidistrikt

Ukjent motiv

Det var lørdag kveld at 18 år gamle Håvard Pedersen fra Vadsø ble knivdrept mens han var på jobb inne på Coop Byggmix i Vadsø. Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 22, og Pedersen ble erklært død kort tid etter. 17-åringen ble sett løpende fra stedet mot Vadsøya med en kniv i hånden. Han ble pågrepet i sjøen to og en halv time senere.

Det er ingen relasjon mellom 17-åringen og Pedersen, og motivet for drapet er fortsatt ukjent. Det er for tidlig å si om 18-åringen var et tilfeldig offer, ifølge politiet.

– Hvem som har gjort det, er vi rimelig sikre på. Det vi ønsker svar på, er hva som var motivet. Håpet er at siktede kan bidra med å belyse dette i et avhør. Det er en av grunnene til at vi ønsker å få avhørt ham så tidlig som mulig, sa etterforskningsleder Steffen Andreassen i Finnmark politidistrikt til NTB før mandagens avhør.

– Det ble gjennomført et første avhør på mandag, og han har i avhøret sagt at han ikke erkjenner straffskyld. Innholdet i avhøret og om han erkjenner de faktiske forholdene, kan jeg ikke gå nærmere inn på, sier advokat Vidar Zahl Arntzen.

Asylsøker

Den siktede 17-åringen kom til Norge som mindreårig asylsøker i 2015 og har midlertidig opphold. Det er ikke kjent om norske myndigheter har vedtatt å sende ham ut av landet.

– Så langt jeg vet har han ikke noe utsendelsesvedtak hengende over seg. Han er preget av å ha en veldig alvorlig siktelse mot seg, men utover det synes jeg han fremstår å ha det greit, sier advokaten.

Politiet har opplyst at de tar hensyn til guttens psykiske tilstand og vil be om en judisiell observasjon av ham.

Politiet har blant annet sikret seg video fra overvåkingskameraer i butikklokalet. Drapsvåpenet, som beskrives som en «knivlignende gjenstand», er ikke funnet. Politiet har også ransaket 17-åringens bolig og har opplyst til NRK at de gjorde beslag der

Ønsker ikke rasisme

Det bor noen titall mindreårige asylsøkere i Vadsø, opplyser ordfører Otto Strand til Aftenposten. Pedersens familie er i sorg, men synes det er viktig å ikke hausse opp det faktum at den drapssiktede 17-åringen ikke er norsk.

– Familien ønsker ikke på noen måte å spekulere på motivet. De vil at politiet skal gjøre sin jobb og på den måten finne svaret på det. De har ikke noe ønske om at dette skal vinkles på en slik måte at det ender opp som en form for rasisme, sier familiens bistandsadvokat Edel Hennie Olsen til NTB.

– Det har over tid vært ganske mange fra Afghanistan i Vadsø, og det er det fortsatt. Familien ønsker ikke at de på noen måte skal få problemer på grunn av det som har skjedd, men det får de jo fort hvis man skal begynne å spekulere på motiv og folk reagerer ut fra det. Det er politiet som må forsøke å finne svarene, sier Olsen.