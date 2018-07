Willoch om Thorvald Stoltenberg: Han var en verdifull mann for Norge

– Han var en verdifull mann for Norge, og hadde en sjelden kombinasjon av kunnskap, handlekraft og evne til å overbevise, sier den tidligere Høyre-politikeren Willoch til NTB.

Willoch var statsminister fra 1981 til 1986, og hadde Gro Harlem Brundtland, Thorvald Stoltenbergs sjef i to regjeringer, som en politisk motstander. Likevel har Willoch kun positive minner om tiden med Thorvald Stoltenberg i norsk toppolitikk.

– Jeg kjente han personlig gjennom det politiske arbeidet. Vi hadde det alltid positivt sammen, og delte et verdifullt samarbeid, sier han.

Willoch peker på Stoltenbergs rolle i norsk utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk som det viktigste bidraget.

– Han var sterkt for å bevare det beste samarbeid mellom de vestlige nasjoner og trygge hverandres sikkerhet og interesser, sier Willoch.

Stoltenberg gikk bort fredag. Han var i en årrekke en viktig norsk diplomat og en profilert politiker for Arbeiderpartiet. Han var forsvarsminister fra 1979 til 1981 i Odvar Nordlis regjering, før han ble utenriksminister under Gro Harlem Brundtland i periodene 1987 til 1989 og 1990 til 1993.

– Nyheten om hans bortgang er trist. Jeg var klar over at han ikke var ved sin beste helse, men jeg visste ikke at det hadde kommet så langt, sier Willoch.