Thorvald Stoltenberg begraves ikke på statens regning

Den tidligere utenriks- og forsvarsministeren døde fredag, 87 år gammel.

– Thorvald Stoltenberg har gjort en stor gjerning som statsråd og utenrikspolitiker. Regjeringen vil hedre ham med krans og vil være representert i begravelsen, så sant det er i tråd med familiens ønsker, opplyser Statsministerens kontor til NTB.

Begravelse på statens bekostning er en æresbevisning som tildeles prominente personligheter ved deres bortgang. Det finnes ingen regler for tildeling, men innenfor politikken er regelen at det vanligvis gis til tidligere statsministere og tidligere stortingspresidenter. Det blir som regel også gitt til statsråder som dør på sin post.

Statsminister Erna Solberg (H) hyllet fredag den tidligere Ap-statsråden, som er far til NATOs generalsekretær og tidligere statsminister Jens Stoltenberg.

– Vi husker ham som utenriksminister og fredsmegler, men først og fremst som et varmt menneske. Han var en viktig stemme i det offentlige ordskiftet helt inntil nylig. Gjennom et langt liv gjorde han en stor og viktig innsats for Norge. Jeg har kondolert Jens Stoltenberg personlig, og sender varme tanker til øvrig familie, sa Solberg.