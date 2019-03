Hundrevis samlet til klimastreik i Stavanger

Tusenvis av engasjerte skoleelever går fredag ut i politisk protest for klimaet. Ifølge arrangørene er det ventet minst 10.000 elever til demonstrasjonen i Oslo og opp mot 20.000 elever nasjonalt. Det er varslet streik over 70 steder i landet, fra Longyearbyen i nord til Mandal i sør.

Greta Thunbergs skolestreik under det svenske valget i fjor høst har inspirert til elevstreiker verden over. Forrige fredag streiket anslagsvis 1,6 millioner ungdommer i om lag 123 land.

I Stavanger skal de streikende samles på Arneageren klokken 12. Aftenbladet sender direkte fra markeringen.

Også sist fredag gikk unge i Stavanger til klimastreik. Se sendingen fra markeringen i rådhustrappene:

– Hvorfor skal vi utdanne oss for en framtid vi ikke får? Politikerne har snakket om å løse klimaproblemet lenger enn vi har levd, nå er det på tide at de får ut fingeren. Derfor går tusenvis av elever ut i skolestreik for klima 22. mars, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

Natur og Ungdom står som arrangør av streikene sammen med Grønn Ungdom, Miljøagentene og engasjerte enkeltpersoner. Også Sosialistisk Ungdom, AUF, Unge Venstre og Rød Ungdom har vært med på mobiliseringen.

– Er ikke skulk

I forbindelse med den mye omtalte elevstreiken har flere politikere ytret at deltakelse i klimastreik ikke skal godkjennes som fravær.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har blant annet uttalt til NTB at han berømmer engasjementet, men mener streiken er feil vei å gå. Han varslet samtidig at elevene ikke vil få gyldig fravær for å delta i streiken, slik Natur og Ungdom har krevd. Dette får Elevorganisasjonen og Norsk Studentorganisasjon til å reagere. Til sammen representerer disse over 450 000 norske elever og studenter.

– Å tolke et av de største ungdomsopprørene verden har sett som skulk er utrolig paradoksalt. Enten må man berømme ungdomsengasjement, eller så må man være ærlige om at man ikke vil ha det, sier Alida de Lange D’Agostino, påtroppende leder av Elevorganisasjonen (EO).

– Vi i Norge har vært heldig med at unge som gamle kan vise sin misnøye i streiker, demonstrasjoner og andre former for lovlige markeringer. Dette er demokratiske virkemidler som politikerne burde støtte, legger Håkon Randgaard Mikalsen til, leder av Norsk studentorganisasjon.

Krever konkrete klimatiltak

Hovedbudskapet for streiken er et krav om at det ikke gis flere tillatelser til å lete etter olje og gass.

I Oslo holdes streiken utfor Stortinget. Politiet skal sikre Eidsvolls plass, og over 80 vakter med refleksvekst skal passe på at demonstrasjonen foregår i trygge former. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) møter elevene klokka 10 for å få overlevert de streikende elevenes krav. Eiterjord forventer at regjeringen vil komme med nye klimatiltak.

– Hvis vi skal ta klimakrisen på alvor, kan det ikke gis flere tillatelser til olje- og gassleting. Norge må omstilles fra oljejobber til klimajobbene vi skal leve av i framtida, sier han.

Har fått kritikk

