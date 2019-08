Norge vil ikke hente hjem syk fireåring fra al-Hol-leiren

– Per i dag er det ikke aktuelt å endre politikk og hente hjem voksne fremmedkrigere eller barn som er sammen med dem i al-Hol-leiren, sier statssekretær Audun Halvorsen (H) til NTB.

Den fire år gamle gutten skal ha fått diagnosen cystisk fibrose, og både en norsk lege som er ekspert på sykdommen og familiens advokat er bekymret for guttens liv.

– Vi har fulgt opp hans situasjon over noe tid sammen med våre partnere i leiren og vi har sørget for å formidle nødvendig helsehjelp, opplyser han videre.

Han vil ikke gå nærmere inn på guttens tilstand, og vil heller ikke si noe mer om hvilken behandling han får.

Guttens 29-årige mor etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste for deltakelse i terrororganisasjonen IS.

Skal ha lungesykdom

Gutten skal ha fått diagnosen i Syria. Den norske professoren professor og forskningsdirektøren på Sunnaas sykehus Johan K. Stanghelle, har sendt en sakkyndig erklæring til UD, ifølge NRK. Han mener det er grunn til å frykte for guttens liv så lenge han befinner seg i leiren.

Ifølge erklæringen veier gutten bare 11,7 kilo, noe som er mindre enn en gjennomsnittlig norsk ettåring.

Morens advokat Nils Christian Nordhus har bedt UD hente 29-åringen og hennes sønn og datter til Norge, og har fått støtte fra Venstres stortingsrepresentant Abid Raja. Men det avviser altså regjeringen.

– Disse leirene er ikke bra for noen barn å oppholde seg over tid, derfor prioriterte vi å få ut de aller mest sårbare, sier Halvorsen og viser til at Norge har hentet hjem fem foreldreløse barn fra leiren.

– I lys av erfaringene vi gjorde oss med dette, så har vi et behov for å håndtere denne type situasjoner diskret og kommer ikke til å spekulere i tiltak eller andre pågående operasjoner, fortsetter han.

Regjeringspartiene er uenige

Han viser ellers til andre norske bidrag for å hjelpe på den humanitære situasjonen i og rundt Syria. Regjeringen har blant annet støttet et feltsykehus fra Røde Kors i al-Hol-leiren, der blant annet kvinner som har vært tilsluttet IS blir holdt internert.

Regjeringspartiene er uenige om hva som skal skje med folk med norsk tilknytning som har sluttet seg til IS-regimet.

Frp vil ikke ha retur av fremmedkrigere, KrF krever at både barna og mødrene får komme hjem, mens Venstre har jobbet for å hente ut barna. Kurdiske myndigheter skal imidlertid ha sagt nei til å la barna forlate leiren uten mødrene, selv om mødrene skulle gi tillatelse til det.

Både Redd Barna, Human Rights Watch og FN har tidligere i sommer karakterisert forholdene i al-Hol-leiren som forferdelige, og bedt land som Norge om å ta hånd om egne statsborgere som befinner seg der.