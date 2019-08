Vei ble gjenåpnet for tidlig i Jølster - politiet beklager

Ved 20.30-tiden tirsdag kveld ble fylkesvei 451 på sørsiden av Jølstravatnetet gjenåpnet etter å ha vært stengt i over tre timer. Politiet besluttet at fylkesveien kunne gjenåpnes etter å ha fått tilbakemelding fra en geolog i Statens vegvesen.

– Det ble vurdert at veien kunne åpnes for at personer som bodde på veistrekningen mellom Vassenden og Skei kunne kjøre ut av området, opplyser politiet i en pressemelding torsdag kveld.

Kort tid etter gikk raset som tok med seg bilen til en mann i 50-årene. Han er fremdeles ikke funnet. I pressemelding presiserer lensmann Dag Fiske i Sunnfjord at forholdene utviklet seg veldig raskt.

– En rakk ikke tidsnok å innføre nødvendige tiltak ved å stenge veien på nytt. Utfallet av at veien ble åpnet, fikk et svært tragisk utfall, noe som en beklager sterkt.