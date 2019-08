Dette skjedde i natt

Mann omkom i trafikkulykke

En mann ble bekreftet omkommet etter å ha kjørt i en bergvegg på fylkesvei 17 i Høylandet i Trøndelag.

– Det er en enslig bil som har kjørt av veien og inn i bergveggen. En person, en mann som var alene i bilen, er bekreftet omkommet, sa operasjonsleder Frank Brevik ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen ved midnatt.

Mange drept i bombeangrep

Minst 20 personer er drept og såret etter at en selvmordsbombe ble utløst i en bryllupshall i Kabul lørdag kveld, opplyser en talsmann for regjeringen.

Eksplosjonen skjedde i herreavdelingen i bryllupshallen, skriver nyhetsbyrået Reuters. Et vitner forteller AP at bomben ble utløst nær en scene hvor musikere og mange av de unge som deltok på festen, ungdom og barn, oppholdt seg.

Bompengepartiet starter nytt lokallag

– For å følge opp lokale medlemmer, listekandidater og de som vil bli innvalgt i kommunestyret er det nå stiftet et nytt lokallag fullt integrert i partiets organisasjon, skriver styreleder Morten Malmin og partileder Frode Myrhol.

Vitner varslet om «leke-kidnapping»

Det var like før klokken 20 lørdag kveld at flere vitner tok kontakt med politiet og fortalte om en mulig bortføring. De hadde observert en person, som angivelig mot sin vilje skulle ha blitt ført inn i en bil, som så kjørte raskt fra stedet.

Ved 2-tiden tok en kvinne kontakt med politiet og fortalte at hun hadde vært med på å «kidnappe» en kamerat til fest.

Ny skogbrann på Gran Canaria

Over 2.000 personer ble lørdag kveld evakuert fra boligene sine etter at an skogbrann oppsto på den nordlige delen av ferieøya Gran Canaria.

Brannen brøt ut lørdag kveld ved landsbyene Valleseca og Tajeda i fjellområdene nord på Gran Canaria. Brannen spredte seg raskt til over 400 hektar og med kraftig vind i vente, ble over 2.000 personer evakuert fra hjemmene sine.