AUF delte ut gratis burgere etter debatt om klima og kjøtt

Konfrontert med at lukta av nygrillet kjøtt muligens kan ha skurret med budskapet i AUFs program, sier tidligere AUF-leder i Trøndelag og Aps bystyrerepresentant Julie Indstad Hole til Adresseavisen at burgerutdelingen handlet om at AUF gjorde et poeng av at de ønsker gratis skolemat til alle. Dessuten er ikke partiet kategorisk imot kjøtt, må vite.

– Å ta seg en burger er helt ok. Det går an å redusere kjøttforbruket uten å bli veganer. Når vi skal innføre gratis skolemat innebærer det også kjøtt, sier Hole.

– Vi er også for at folk skal ta mer buss, men vi vil ikke forby bilen av den grunn. Det går an å ha to tanker i hodet samtidig, sier hun.