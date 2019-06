Hove Music Festival konkurs

På sine hjemmesider har festivalen lagt ut en melding om at den begjærer oppbud på grunn av sviktende billettsalg.

Festivalen skriver også at det er uklart om billettkjøpere vil få pengene tilbake.

Det var NRK som meldte om konkursen onsdag ettermiddag.

«Beklager på det sterkeste»

Dette skriver festivalen på sin hjemmeside onsdag:

«Hove Music Festival har i dag måttet gi opp målet om å arrangere musikkfestival i 2019. Styret måtte stoppe videre forberedelser, og det er utelukkende sviktende billettsalg som gjør det vanskeliggjør fortsatt drift. Å arrangere festival er en lidenskap og i hele organisasjonen er vi svært lei oss for dette utfallet.

Det er lagt ned et stort antall timer i forberedelser – fra frivillige, lokalsamfunn og mange dyktige festivalfolk. At publikum nå ikke får oppleve dette arrangementet beklager vi på det sterkeste.

Selskapet har onsdag 19. juni 2019 levert inn begjæring om oppbud. Videre behandling av verdiene i selskapet vil bli styrt av bobestyreren».

Thomas Hegna

Eidsvåg og Derulo

Festivalen skulle etter planen arrangeres på Tromøy i Arendal 28. og 29. juni. På programmet sto artister som Bjørn Eidsvåg, Alesso, Jason Derulo, Jarle Bernhoft, Robin Schulz, Ina Wroldsen og Klovner i Kamp.

Det er selskapet Seaside Productions AS som står bak arrangementet som også støttes økonomisk av Arendal kommune.

Klarte ikke å betale artistene

Bookingagent Kim Nordbæk i Nordic Live sier til Fædrelandsvennen at artistene opprinnelig skulle ha fått forhåndsbetaling fra Hove Music Festival på fredag, men arrangøren hadde bedt om og fått forlenget betalingsfrist til onsdag. Han antar at flere hadde akseptert samme utsettelse og at det er denne betalingsfristen som gjorde at selskapet meldte oppbud akkurat nå.

Bookingselskapet Nordic Live formidler spilleoppdrag for artistene Ina Wroldsen og LÖV som begge skulle ha opptrådt under festivalen på Hove.

– Det er synd arrangørene ikke lyktes med å vekke et gammelt spøkelse. Festivalen hadde en fin lineup og scene, men publikum lot seg tydeligvis ikke friste, sier Kim Nodbæk til Fædrelandsvennen.

Selv om det nå er mange festivaler i Norge, har ikke bookingagenten inntrykk av at det er et stort problem at arrangørene ikke klarer å betale artistene. Han viser til at av de ca 1100 konsertene som Nordic Live formidler i år, er dette den første som er blitt avlyst på grunn av manglende betalingsevne hos arrangøren.

Viser til styreleder

Fædrelandsvennen har foreløpig ikke klart å komme i kontakt med styreleder Brynjar Løkke.

Pressekontakt Petter N. Toldnæs bekrefter overfor NRK at festivalen har begjært oppbud.

Toldnæs opplyser til Fædrelandsvennen at han ikke har noen formell rolle i selskapet og ikke kan svare på noen spørsmål. Han henviser til styreleder Løkke når Fædrelandsvennen spør hva det betyr at det er uvisst om billettkjøpere vil få penger tilbake.

Taus daglig leder

Like før klokka 18 onsdag lyktes det Fædrelandsvennen å få kontakt med daglig leder Marius Berge Amundsen, men han var særdeles ordknapp.

– Jeg har absolutt ingen kommentar. Vi vil bli sittende i møte utover kvelden, og har nå fokus på å ivareta de ansatte og kontakte leverandører, er alt han ville si.

Han ville ikke svare på om hvor mange billetter som var solgt, og om de som hadde forhåndskjøpt kan regne med å få tilbake noe av det de har betalt .

Hove Music Festival skulle arrangeres på samme område som Hovefestivalen benyttet i åtte år, fra 2007 til nedleggelsen i 2014. Festivalen ble da arrangert av britiske Festival Republic, som ikke har vært involvert i årets nysatsing.