Forhandlingene om oljeskatt løftes til høyeste nivå

Partiene på Stortinget henter inn de parlamentariske lederne for å forsøke å finne en løsning i de vanskelige forhandlingene om oljeskatt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mudassar Kapur (H) er leder i finanskomiteen på Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB

Partiene gikk fra hverandre i 20-tida onsdag kveld uten å ha noen løsning på plass i saken.

Planen er nå at de parlamentariske lederne skal møtes torsdag for å diskutere videre.

– Høyre og regjeringspartiene har strukket seg langt i forhandlingene for å få til en enighet som trygger oljejobbene. Vi har ønsket å få til et skatteopplegg som sikrer fortsatt aktivitet i Norges viktigste næring. Samtidig må Høyre ta ansvar for at opplegget Stortinget blir enig om, er innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, sier finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H).