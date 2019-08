Utmarkskommuner sier nei til vindkraftplan

Leder Hanne Alstrup Velure i USS mener dokumentet fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), der 13 områder pekes ut som egnet for vindkraft på land, skjerper konfliktnivået.

Kommunene som berøres, er ikke hørt, påpeker Velure, som mener det ikke er gjort grundige nok vurderinger av miljø- og samfunnsinteressene i områdene.

– NVEs forslag inneholder ingen gode begrunnelser for behovet for en storstilt vindkraftutbygging på land i Norge, verken av klimapolitisk eller energipolitisk karakter. Med de store naturinngrepene som vil følge av vindkraftutbyggingen den nasjonale rammen legger til rette for, bidrar også det til et skjerpet konfliktnivå, sier Velure i en pressemelding.

Ikke om vindkraft generelt

Velure understreker overfor NTB at verken hun eller landsstyret i USS har uttalt noe om vindkraftutbygging generelt.

– Jeg vil presisere at når vi sier at forslaget til nasjonal ramme mangler gode begrunnelser for en storstilt utbygging, så går det på prosessen og behovet for en nasjonal rammeplan, sier Velure.

USS mener for øvrig at mangel på lokale skatteordninger for vindkraft er en årsak til at utbyggingene nå møter så mye motbør. Velure etterlyser skatteordninger for vindkraft som kommer vertskommunene til gode, sånn som skatt på vannkraft har gjort.

Solberg: Genuint i stuss

Statsminister Erna Solberg (H) har selv bidratt til å så tvil om NVEs ramme vil bli regjeringens politikk.

– Regjeringen har genuint vært i stuss på om vi trenger denne rammen. Dette skulle være konfliktreduserende. Målet var at vi skulle sortere vekk en del steder det ikke var aktuelt å bygge ut, og sitte igjen med steder hvor det var bra. Hvis det ikke blir konfliktreduserende, gir det litt lite verdi, sa Solberg under en pressekonferanse nylig i forbindelse med Enovas støtte til Equinors nye havvindanlegg.

Høringsfristen for NVEs ramme var opprinnelig satt til 1. august, men Olje- og energidepartementet har forlenget den til 1. oktober.