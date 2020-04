Én av tre sitter i joggebuksa på hjemmekontoret

Regjeringen oppfordrer til hjemmekontor i koronakrisen. En ny undersøkelse viser at én av tre nordmenn sitter i joggebuksa mens de er på jobb hjemmefra.

For å begrense ytterligere koronasmitte, samt trykket på kollektivtrafikken i rushtid, oppfordrer regjeringen alle som har mulighet til det, om å jobbe hjemmefra. Foto: Mona Oshiro / NTB scanpix

NTB

Undersøkelsen er gjennomført av YouGov på vegne av forsikringsselskapet If. 1.010 personer over 18 år deltok i undersøkelsen.

31 prosent svarer at de synes «det holder med joggebukse og t-skjorte eller lignende», mens bare 23 prosent svarer at de kler seg i vanlig arbeidsantrekk.

– Skillet mellom jobb og fritid viskes ut for mange. Fire av ti svarer at det har vært vanskelig å holde tiden mellom det som er jobb og det som er privat fra hverandre de siste ukene, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.