Sp åpner for å endre elbilfordelene

Å gjøre momsfritaket på elbiler om til et bunnfradrag på kjøpsprisen er ett av tre alternativer Sp lanserer for fremtidens elbilpolitikk.

Stadig flere elbiler ruller på norske veier. Her er en samling av elbilen Kia Soul Electric på Drammen Havn. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB

– Det er en ordning som forholdsmessig vil gagne de aller billigste elbilene mest, men som fortsatt vil gi en viss støtte også til dyrere elbiler, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Hun leder programkomiteen i partiet og peker på at momsfritaket i dag er den viktigste elbilfordelen.

– Dagens ordning, med et generelt momsfritak, betyr at hvis du kjøper en dyr bil med mye ekstrautstyr, blir fritaket også ganske stort, konstaterer Arnstad.

– Mange har kritisert at et generelt momsfritak gir uforholdsmessig stor støtte til de dyreste bilene og derfor er mindre treffsikkert enn det bør være, legger hun til.

Tre modeller

Arnstad avviser at Sp kan gå til valg i 2021 på å fjerne elbilfordelene.

Forslaget om å gjøre momsfritaket helt eller delvis om til et bunnfradrag i kjøpsprisen er imidlertid bare ett av tre alternativer som programkomiteen nå spiller inn til fylkeslagene.

Blant de øvrige to modellene som programkomiteen foreslår, er det ene alternativet rett og slett å opprettholde dagens elbilfordeler.

I den siste av Sps tre modeller har partiet latt seg inspirere av Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2020. Der foreslår Ap at de dyreste elbilene skal være momsfrie inntil 600.000, men ilegges moms for det beløpet som eventuelt overstiger dette.

Ap-forslaget vil gi vel 500 millioner kroner ekstra i statskassen, ifølge partiets egne beregninger. Programkomiteen i Sp har imidlertid ikke regnet på hvordan de ulike alternativene vil slå ut i budsjettsammenheng.

Nullutslipp i 2025

Arnstad vil ikke selv si hvilket alternativ hun foretrekker for den norske elbilpolitikken i årene 2021–2025.

– Det er fordeler og ulemper med alle tre alternativene, konstaterer hun.

Også Senterpartiet støtter det brede vedtaket i Stortinget om at alle nye, norske personbiler som selges i 2025, skal være nullutslippskjøretøyer. Kravet gjelder imidlertid ikke for næringslivet og transportsektoren.

– Skal vi nå målet om nullutslippsløsninger i personbiltransporten, må vi ha en eller annen form for støtte til elbiler. To av de tre modellene våre er rettet inn mot å gjøre de rimelige elbilene enda rimeligere, sier Arnstad.

Fritak og rabatter

Elbiler og andre nullutslippsbiler har i dag ingen avgifter ved kjøp, verken engangsavgift eller merverdiavgift. Norsk elbilforening mener fritaket fra moms, som for øvrige biler er 25 prosent, er den viktigste elbilfordelen.

Samtidig skal elbiler betale maksimalt 50 prosent av det bensinbiler betaler i bompenger i eksisterende bommer. Elbilene får minimum halv pris på ferjer, og parkering er i mange kommuner rimeligere for elbiler. De har også lov til å kjøre i kollektivfelt, selv om det i Oslo er unntak med samkjøring i rushtiden.

Faren med å fjerne elbilfordelene for raskt er at man da risikerer å strupe markedet for tidlig, mener Arnstad.

– Fortsatt er ikke mer enn 10 prosent av bilene i den norske bilparken elbiler. Salget har vært sterkt de siste årene, men den totale andelen er ikke så stor ennå. Den må bli større, sier hun.