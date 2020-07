Lørenskog-drapene: Bistandsadvokat undersøker hvordan barnevernet håndterte bekymring

Bistandsadvokat John Christian Elden sier at han undersøker hvordan barnevernet håndterte en tidligere bekymring rundt den drapssiktede moren i Lørenskog.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Fredrik Hagen

NTB

– Det var ingen klare forvarsler i denne saken som tilsa at en slik tragedie faktisk kunne inntre, men vi undersøker hvordan barnevernet håndterte en tidligere bekymring rundt mor, sier han til Romerikes Blad.

Elden er bistandsadvokat for de to barnas far. Faren ble pågrepet av politiet og siktet for drap samme dag som barna ble funnet døde. Men kort tid etter ble siktelsen mot ham frafalt, og barnas mor ble siktet for å ha drept de to barna.

Bistandsadvokaten sier videre at han håper at etterforskningen til politiet vil avdekke hvordan tragedien kunne skje.

Den drapssiktede kvinnens forsvarer Gunhild Lærum sier til avisa at hun ikke har noen kommentar til Eldens uttalelse om at barnevernet skal ha mottatt en bekymringsmelding.

Lørenskog kommune har ikke noen kommentar til bistandsadvokatens uttalelse, opplyser kommunikasjonssjef Bettina Thorvik i kommunen til NTB.