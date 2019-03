Mann dømt til åtte års fengsel for å ha ristet datteren slik at hun døde

Mannen er også dømt til å betale 10.000 kroner i oppreisningserstatning, skriver kanalen.

Familien er fra Nordland og var på besøk hos slekt da barnet ble akutt skadd og sendt til sykehus om ettermiddagen 27. desember 2017. Faren var alene med barnet da skadene oppsto.

Erkjente ikke straffskyld

Jenta ble innlagt på Ullevål sykehus i Oslo og døde av skadene den 7. januar. Ifølge tiltalen hadde faren ristet datteren med så stor kraft at hun fikk blødninger og omfattende skader i hjernen.

Begge foreldrene ble pågrepet på sykehuset og siktet for grov mishandling av den nyfødte jenta. Barnets mor ble deretter siktet for passiv medvirkning, men siktelsen ble frafalt, og hun ble løslatt fra varetekt.

Mannen erkjente ikke straffskyld da rettssaken mot han startet i Alstahaug tingrett i februar. Han sto da tiltalt for mishandling og drap på sin tre måneder gamle datter, samt vold mot stedatteren. Mannen erkjente imidlertid at han hadde forvoldt skadene som førte til datterens død.

Vurderer å anke dommen

Mannen forklarte at skadene hadde oppstått mens han badet datteren, og at han ikke visste hva han skulle gjøre når barnet begynte å gråte. Mannens forsvarer Svein Holden sa i retten at faren ikke forsto rekkevidden av sine handlinger, skriver NRK. Han forteller til kanalen at han ikke er enig i dommen og at de sterkt vurderer å anke. Den tiltalte mannen er lettere psykisk utviklingshemmet.

Aktor Erik Thronæs mente at barnefaren burde ha skjønt at det han gjorde kunne påføre spedbarnet alvorlige skader og la ned påstand om ni års ubetinget fengsel i februar.