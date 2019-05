Sylvi Listhaug er bekrefet som ny eldre- og folkehelseminister. Hun tar over posten til partifelle Åse Michaelsen, som har vært Norges første statsråd for eldresaker. Dermed gjør den profilerte og omstridte Frp-politikeren comeback i regjeringen, etter at hun ble tvunget av justisministertaburetten på grunn av et kontroversielt Facebook-innlegg om Arbeiderpartiet for et drøyt år siden.

Utnevnelsen kommer samme dag som Fremskrittspartiet møtes til landsmøte, der Listhaug etter alle solemerker kommer til å bli valgt til partiets 1. nestleder søndag. Valgkomiteen innstiller henne til vervet uten motkandidat.

Hun ble konstituert nestleder da Per Sandberg trakk seg fra vervet etter at han måtte gå av som fiskeriminister.

Listhaug blir ansett som den raskest stigende stjernen i Frp, og regnes av mange som den mest sannsynlige arvtakeren til ledervervet når Siv Jensen ønsker å tre tilbake. Når hun nå blant annet får ansvaret for regjeringen eldre- og omsorgspolitikk, skaffer hun seg tyngde på nok et av partiets kjerneområder.

Oppgjør

Da Listhaug varslet sin avgang 20. mars i fjor, tok hun et oppsiktsvekkende oppgjør med stortingsflertallet som hadde erklært sin mistillit.

«Et Facebook-innlegg, som overhodet ikke hadde noe med 22. juli å gjøre, og som jeg har beklaget at ble lagt ut, har omgjort norsk politikk til en barnehage», sa Listhaug.

Hun anklaget Ap-leder Jonas Gahr Støre for å drive en heksejakt for å kneble ytringsfriheten. Den siste tiden har vi «sett mye ondskap i Norge», mente hun.

Dagens Næringsliv har kilder som opplyser at regjeringsendringene Solberg varsler, verken kommer i Venstre eller Kristelig Folkeparti

Listhaug har vært konstituert nestleder i Fremskrittspartiet siden Per Sandberg trakk seg fra vervet etter at han måtte gå av som fiskeriminister. Hun blir etter alle solemerker formelt valgt i henhold til innstillingen under landsmøtet på Gardermoen denne helga.

Den påtroppende nestlederen har vært både landbruks- og matminister og innvandrings- og integreringsminister.