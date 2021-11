Innlegg om vaksiner er delt over 20.000 ganger: – Vi har åpenbart truffet et behov

Folkehelseinstituttets innlegg på sosiale medier om koronavaksine og innleggelser blir mye delt og kommentert.

Folkehelseinstituttet innrømmer at det er fare for at innlegget deres bare deles av de som er enige. FHI tror likevel de har nådd også tvilere og skeptikere.

Publisert: Publisert: Nå nettopp