Nav spår økt arbeidsledighet til høsten

Som følge av økte renter, høy inflasjon og krig i Europa venter Nav en viss økning i norsk arbeidsledighet fra høsten og i 2023.

Nav-direktør Hans Christian Holte tror behovet for arbeidskraft vil dempes fra høsten av. Ledighetsnivået vil fremdeles være på et svært lavt nivå.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ifølge Navs nye arbeidsmarkedsprognose vil imidlertid ledigheten fremdeles være på et historisk lavt nivå. For øyeblikket er det sterk utvikling i det norske arbeidsmarkedet, med raskt fall i arbeidsledigheten etter opphevelsen av smitteverntiltakene i februar.

Det er færre helt ledige i Norge i dag enn det var før pandemien, selv om antallet delvis ledige fremdeles er høyere.

– Av de som nå er ledige det rundt 4 000 helt permitterte som nærmer seg maksimal permitteringsperiode, og 8 000 helt ledige som nærmer seg maksimal tid på dagpenger. Av erfaring vet vi at overgangen til jobb øker jo nærmere en kommer sluttdato for permittering og dagpenger. De kommende månedene forventer vi derfor en fortsatt betydelig nedgang i ledigheten, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Tror etterspørselen dempes

I 2022s andre halvår og i 2023 kan det imidlertid bli økt ledighet:

– Kombinasjonen av at renten er på vei opp, inflasjonen er høy og krigen i Ukraina, gjør at kostnadene for både husholdninger og bedrifter øker. Dette gjør at vi tror etterspørselen etter arbeidskraft etter hvert vil dempes noe, sier Holte.

Han understreker at ledigheten likevel vil holde seg på et svært lavt nivå, med 1,9 prosent av arbeidsstyrken i 2022 og 2 prosent i året som kommer.

Nav anslår at det vil være 54.000 helt ledige i årsgjennomsnitt for 2022 og 58.000 i 2023. Dette er en nedjustering fra forrige prognose.

Historisk høy etterspørsel

Det ble i 2021 registrert 545.000 ledige stillinger på arbeidsplassen.no – i 2019 var tallet 420.000. I de første to månedene av 2022 er det lagt ut 132.000 ledige stillinger, noe som er det høyeste nivået Nav har registrert. Dette er et tveegget sverd, mener Nav: etterspørselen er både uttrykk for et godt arbeidsmarked, men også at en del virksomheter kan ha et økende problem med mangel på arbeidskraft og kompetanse.

– For eksempel innen helse, pleie og omsorg, undervisning, og ingeniør- og IKT-fag er det nå langt flere ledige stillinger enn det er arbeidssøkere med riktig kompetanse. Det å skape en bedre balanse og bidra til at flere kvalifiserer seg til de ledige jobbene, er en av de store samfunnsutfordringene framover, sier Holte.