FHI: 2000–4000 små barn kan bli innlagt denne vinteren. Et velkjent virus sprer seg nå raskere enn ventet

FHI anslår at 2–4000 småbarn kan bli lagt inn på sykehus med lungesykdommen RS-viruset denne vinteren. To kull med småbarn har ikke vært utsatt for smitte og virus i et nedstengt samfunn.

Seks uker gamle Beau ble fotografert av moren sin LaRanda St. John da han lå på et sykehus i Illinois i USA med RS-viruset i sommer. Viruset er stort sett helt vekk i sommerhalvåret. Men nå sprer det seg raskt i flere land, deriblant Norge.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Etter dåpen i kirken i juni begynte seks uker gamle Beau å hoste. Etter hvert ble det tyngre og tyngre å puste for den vesle kroppen.

Da Beau til slutt ble innlagt ved et sykehus i Matoon i delstaten Illinois i USA i juni, ble legene forbløffet.

Beau var smittet med et vanlig virus blant barn, nemlig RS-viruset. Det uvanlige var at viruset dukket opp om sommeren.

– Dette har vi aldri sett før, sa legene til nyhetsbyrået Ap.

De siste ukene har det samme skjedd i blant annet Danmark, Sverige, England, Japan og Australia.

Nå legger Folkehelseinstituttet frem nye tall og anslag. De viser at RS-viruset sprer seg stadig raskere også i Norge, to måneder tidligere enn forventet.

Det kan få store konsekvenser.

Anslår en dobling av pasienter med RS-viruset

Nesten alle som legges inn med RS-viruset, er under 5 år. De fleste er under 1 år.

Normalt fører RS-viruset til 1000–2000 innleggelser på sykehus av små barn. I år anslår FHI en dobling.

«Årets epidemi anslår vi kan føre til kanskje 2 000 – 4 000 innleggelser, med kanskje noen flere ettåringer og toåringer enn normalt», skriver FHI.

«Vi regner med at den kommende RSV-epidemien starter i september-oktober og kan bli kanskje dobbelt så stor som de normale epidemiene», skriver FHI i et notat til Helsedirektoratet og helseminister Bent Høie.

Det understrekes at anslagene er svært usikre, som alle andre anslag som prøver å forutsi fremtiden.

Det som er sikkert er at antallet har økt kraftig de siste ukene. 1300 barn ble testet i uke 36. 5 prosent hadde RS-viruset.

For tre uker siden var andelen positive om lag 2 prosent.

De fleste tilfellene er i Viken, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo. Men det er også fylkene som tester mest.

Astrid Elisabeth Rojahn er spesialist i barnesykdommer og overlege ved Ullevål sykehus

Hvorfor er dette viktig?

Da regjeringen vedtok å gjenåpne Norge fredag, tok helsemyndighetene noen viktige forbehold.

Helsemyndighetene utelukker ikke at kapasiteten til sykehusene kan bli sprengt denne vinteren. Ikke bare på grunn av koronaviruset.

Et problem er at rs-bølgen kan bli dobbelt så stor som vanlig.

Dette kan dessuten skje samtidig som det kommer en stor influensa-bølge.

I en slik situasjon utelukker ikke helsemyndighetene at det kan komme nye smittetiltak.

«Den samlede belastningen, som også inkluderer influensa og RS-virus-virus, blir mer avgjørende», ifølge regjeringen.

Lyspunktet er at det anses «lite sannsynlig» at det blir i samme målestokk som i mars 2020 og vinteren 2021.

Fakta Dette er RS-virus RS-virus, eller RSV, står for respiratorisk syncytialtvirus. RS-virus er hovedårsaken til det som kalles bronkopulmonal obstruksjon i luftveiene hos barn under 2 år. Det betyr at de små luftveiene perifert i lungene blir tette. De smittede barna får dermed problemer med å puste og tilføre blodet nok oksygen. Hos eldre barn og voksne arter infeksjonen seg som en forkjølelse. Les mer

Forbereder sykehusene for å ta imot mange småbarn

Astrid Elisabeth Rojahn er spesialist i barnesykdommer og overlege ved Ullevål sykehus.

Der legger de konkrete planer for å kunne ta imot mange syke småbarn:

Det øker romkapasiteten.

Vurderer å utsette planlagte behandlinger.

Samarbeider med Rikshospitalet.

I fjorårets vintersesongen ble nesten ingen barn innlagt med luftveisinfeksjoner. Rojahn forklarer dette med de massive hygieniske tiltakene, samtidig som samfunnet stengte ned.

– Det førte til at smitte ikke spredte seg. Derfor er det to kull små barn der ute som ikke har vært eksponert for smitte tidligere, sier Rojahn.

Hun tror dette sannsynligvis vil medføre en betydelig større epidemi, som dessuten begynner tidligere.

– Dette ser vi allerede konturene av på Ullevål, hvor vi har flere barn innlagt med RS-virus. Dette er uvanlig tidlig. Sesongen starter vanligvis ikke før tidligst i november, sier Rojahn. Hun tror dette kan bli en utfordring for landets barneklinikker.

Slik sprer RS-viruset seg

Barna som legges inn med RS-virus, får behandling som lindrer symptomene. Dette dreier seg i hovedsak om ernæringsstøtte og ekstra surstoff.

Grunnen til at de ofte legges inn, er at de får store problemer med å puste. Dette fører igjen til at de blir slitne og ikke orker å spise. Derfor trenger de ekstra surstoff. Noen få barn blir så dårlige at de trenger ekstra pustehjelp og intensivbehandling.

Prognosene er generelt svært gode.

– Det går bra med disse barna, men det er ikke helt uvanlig at de kan ha behov for et opphold på opp mot en uke noen litt lengre, sier Rojahn.

Smitten sprer seg via dråper, eller direkte kontakt med snørr fra smittet pasient.

Barn kan spre smitten opp til 1–2 uker etter debut av symptomer.

Sykdommen kan forebygges. Men det er kostbart. Det gis kun til barn som har økt risiko for å få et alvorlig forløp, blant annet premature født før 35 uke og enkelte grupper hjerte- og lungesyke barn.

– Vi skal ikke male fanden på veggen. Men vi må ta høyde for at dette kan bli svært krevende også i Norge.

Det sier overlege Ole Kristian Fossum fra intensivavdelingen på Akershus universitetssykehus.

En av utfordringene er at små barn krever avansert spesialkompetanse og egne barneintensivsenger.

– Ahus og Barne- og ungdomsklinikken bygger nå beredskap for å kunne ta imot ekstra pågang av RS-syke barn. De dårligste RS-syke barna blir sendt til Ullevål. Det jobbes nå også med beredskap med tanke på at deres åtte plasser kan bli fylt opp, sier Fossum.