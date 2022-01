Vaksineforsker: – Pandemien er over for de fleste av oss

Fullvaksinerte bør ikke være særlig bekymret for smitte, mener vaksineforsker. Helsedirektoratet påpeker at for mange smittede kan overbelaste helsetjenesten.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener fullvaksinerte i stor grad kan puste lettet ut.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– For de godt vaksinerte vil smitte være forbundet med veldig liten risiko. Samtidig, hvis vi får mye smitte i samfunnet og en overbelastning på helsevesenet av personer i risikogrupper, så rammer det oss andre også. Men i hovedsak så trenger fullvaksinerte ikke å være så bekymret for smitte, sier immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo til NRK.

Såfremt helsevesenet har kapasitet til å behandle dem som blir alvorlig syke, mener hun at man i stor grad bør kunne lette på tiltakene.

– For de fleste er pandemien over, mener vaksineforskeren.

Støre advarer fortsatt

Statsminister Jonas Gahr Støre er uenig med Grødeland.

– Vet du hva, akkurat det utsagnet er jeg uenig i. Vi har en smitte som sannsynligvis kan komme til å øke kraftig, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Statsministeren forklarer det slik:

– Hvis den er halvparten så farlig, men dobbelt så smittsom, så kan vi få veldig mange syke samtidig, mange av dem alvorlig. Da får vi et problem i helsevesenet. Og det rammer oss alle. Og så må vi ta hensyn til høyt sykefravær som kan ramme viktige deler av samfunnet.

FHI: Omikron er mindre smittsom

FHI opplyste onsdag at man med stor grad av sannsynlighet kan slå fast at omikron gir rundt en tredel eller halvparten så alvorlig sykdom som deltavarianten.

Rapportene gleder helsedirektør Bjørn Guldvog, som understreker at sykdommen vil være mild for de aller fleste som er vaksinert med to eller tre doser.

– Men hvis veldig mange blir smittet samtidig, og det kan vi bli selv om vi er fullvaksinert, så vil noen bli alvorlig syke og trenge sykeinnleggelse. Og blir det veldig mange av dem, så kan det overbelaste helsetjenesten, påpeker Guldvog.