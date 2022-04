Uvanlig mye influensa på denne tiden av året

Influensasmitten er fortsatt økende. Normalt sett er influensasesongen på hell på denne tiden av året.

Årets influensasesong er uvanlig sen.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Normalt sett er influensaepidemiene på hell på denne tiden. Det er veldig uvanlig at et influensautbrudd begynner i mars i Norge. Vi vet ikke om at dette har skjedd tidligere, sier Trine Hessevik Paulsen, lege ved avdeling for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet til BA.

De siste ukene har influensasmitten doblet seg for hver uke. I forrige uke fortsatte økningen, men ikke like kraftig som tidligere uker, ifølge FHIs ukerapportering.

Det ventes at økningen vil fortsette. Nøyaktig når smittetoppen vil nås, er usikkert.

– Det er vanskelig å si hvordan utviklingen de neste ukene vil bli. Det er en del ting som taler for at smittespredningen vil avta. Blant annet påske med helligdager og at våren er på vei. Det gjør det vanskeligere for virus å spre seg. På den annen side er det økt reiseaktivitet og mer kontakt mellom folk enn de siste årene, som kan føre til økt spredning, forklarer Hessevik Paulsen.

Hun sier at det har vært uvanlig mange influensa-relaterte innleggelser i aldersgruppen 15 til 29 år.

– Vi tror dette skyldes at smitten er svært utbredt i denne aldersgruppen.

Forrige uke var 1.300 sykmeldte med influensadiagnose, noe som er opp fra 800 uken før. Til sammenligning var 7.600 personer sykmeldt med koronarelaterte diagnoser, viser tall fra Nav.

Les også Covid-studie: Økt risiko for blodpropp opptil halvt år etter sykdomsforløp