Flere fylker kan måtte kutte i kollektivtilbudet

Smitteverntiltakene under koronapandemien kan ha endret folks reisevaner permanent. Nå kan Ruters kollektivtilbud stå foran store kutt.

Hvis ikke regjeringen tar grep, vil flere fylker måtte kutte i kollektivtilbudet. Færre passasjerer gir store inntektstap for kollektivselskapene.

NTB

Koronastøtte fra staten har holdt liv i mange bussruter de siste to årene, men i statsbudsjettet for neste år har den avgåtte regjeringa bestemt at fylkeskommunene ikke skal få kompensasjon for tapte billettinntekter fra 1. januar 2022.

Nå kan fylkene måtte kutte i tilbudet hvis det går gjennom, skriver Adressa. Men den nye regjeringen vil ikke komme med noen løfter.

– Fylkeskommunene har ansvaret for tilbudet, også med tanke på omstilling når etterspørselen endrer seg, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til avisa.

Store inntektstap

Oslo kommune har det største kollektivtilbudet i Norge. Passasjertallene i uke 41 viser en nedgang i kollektivreiser i Oslo på 22 prosent sammenlignet med samme uke i 2019, skriver Aftenposten. Det var en økning på 5 prosent fra uken før, men den uken var det høstferie.

Halvparten av Ruters inntekter kommer fra billettsalg. Om den nye normalen er 80 prosent av nivået fra 2019, anslår Ruter et billettinntektstap på cirka 1,2 milliarder kroner.

Mer bruk av hjemmekontor og økt motstand mot trengsel etter pandemien er blant grunnene til at bruken av kollektivtrafikk går ned, ifølge en rapport fra Asplan Viak.

Kan komme kutt

– Hvis vi mangler 1,2 milliarder kroner i billettinntekter, har vi ikke annet valg enn å redusere tilbudet, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Hvor mye som må kuttes om ikke passasjerene kommer tilbake, kan ikke Ruter svare på. Men de er klare på at det vil komme betydelige kutt om ikke situasjonen endrer seg. Avgjørelsen om hvilke kutt som eventuelt skal gjøres, må ifølge direktøren tas før nyttår.

– Regjeringen vil følge opp

Samferdselsministeren oppfordrer folk til å ta i bruk kollektivtransporten igjen.

– Det er svært viktig at vi opprettholder dette tilbudet. Vi er nå tilbake i en mer normal situasjon, og det er ingen grunn til ikke å bruke kollektivtransporten, sier han til NRK.

Ifølge Nygård vil regjeringen følge saken tett.

– I budsjettet som er lagt fram fra den forrige regjeringen, så har de ikke fulgt opp dette. Vi er innstilte på å følge opp. Vi er i en budsjettprosess nå, så du får ikke et tydelig svar fra meg om akkurat hva vi skal gjøre, sier han.