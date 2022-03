Hadia Tajik trekker seg som minister: – Det var en rekke feil

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) holdt pressekonferanse onsdag ettermiddag. Der kunngjorde hun at hun trekker seg fra regjeringen.

Ifølge Aftenbladets kilder og flere medier har Tajik bedt om å gå av.

Høyre tar beslutningen til etterretning - Høyre tar Hadia Tajiks beslutning om å gå av til etterretning. Jeg tror alle ser at denne saken har vært tøff å stå i, uttaler arbeids- og sosialpolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim, til Aftenbladet i en melding. - Vi håper dette betyr at det politiske ordskiftet i arbeidspolitikken igjen faktisk kan handle om politiske løsninger til det beste for folk i Norge.

av Jonas Vikingstad DEL - Del av en større ukultur Også Rødt-representant Mímir Kristjánsson mener Tajik i dag har tatt en klok avgjørelse. På sin Facebook-side skriver Rødt-politikeren at Tajik-saken er: - (...) en del av en større ukultur i norsk politikk med misbruk av reiseregninger, pendlerboliger og diettpenger. Det er avgjørende å rydde opp i denne ukulturen, og da må de som har gjort grove feil ta konsekvensene av det. - 15 år gamle feil er det mulig å bli tilgitt for. Men betingelsen for tilgivelse er anger. Og framfor å legge seg flat og legge alle kort på bordet har Tajik håndtert dette ved å gå til krig mot pressen med bortforklaringer og tåkelegging. Det er feil hun gjør ikke som 23 år gammel politisk rådgiver, men som 38 år gammel statsråd, skriver han.

av Jonas Vikingstad DEL - Klok og riktig avgjørelse - Det er en klok og riktig avgjørelse, sånn som saken fremsto, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til TV2. - Det er en alvorlig sak. Etter mitt skjønn ser denne værre ut enn Ropstad-saken. I det store og det hele handler dette om tilliten til politikere, som er svekket fra før. - Jeg registrerer at hun beklager håndteringen. Det var det eneste riktige å gjøre. - Jeg har medfølelse for henne, det er tøft. Samtidig så får hun kanskje mer tid med mann og barn fremover, avslutter hun.

av Jonas Vikingstad DEL Avsluttet pressekonferansen Like over halv tre avsluttet den avtroppende arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik pressekonferansen. Hun ønsket ikke å ta intervjuer med noen medier.

av Jonas Vikingstad DEL - Hadia Tadjik har sett alvoret LO-leder Peggy Hessen Følsvik skriver dette til Aftenbladet. - Dette er en sak som vi har fått mange tilbakemeldinger på fra våre medlemmer og tillitsvalgte. - Hadia Tadjik har selv sett alvoret i saken, og jeg respekterer avgjørelsen hennes om å trekke seg som landets arbeidsminister, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. - Jeg vil samtidig takke Hadia for den jobben hun har gjort som statsråd. Hun har vist at hun har vært en god arbeidsminister, som på kort tid har levert mye god politikk for vanlige arbeidsfolk.

av Jonas Vikingstad DEL - Beklager realiteten - Er det støyet du beklager, eller realiteten du beklager, spør Adressa - Det er realiteten jeg har gjort, og ikke gjort, jeg beklager.

av Jonas Vikingstad DEL - Hvorfor trenger du mindre tillit som nestleder i Arbeiderpartiet enn som statsråd, spør Nettavisen. - Jeg har svart på det spørsmålet mange ganger. Jeg er med på å ta ansvaret til regjeringens og partiets resultater, fordi jeg går av.

av Jonas Vikingstad DEL Det var en innledningsvis blid og smilende avtroppende statsråd som startet pressekonferansen. Etter en rekke spørsmål virker hun nå mer lei av gjentagende spørsmål, hun mener hun har svart godt nok på.

av Jonas Vikingstad DEL - På talefot med alle - Hvordan kan en Arbeiderparti-nestleder fungere om hun ikke er på talefot med LO-styret, spør en annen - Jeg er på talefot med alle i sentralstyret, og mange utenfor, spør hun.

av Jonas Vikingstad DEL - Var det LO-ledernes reaksjoner som førte til ditt fall, spør en journalist. - Saken overskygger arbeidet mitt og regjeringens arbeid, svarer hun.

av Jonas Vikingstad DEL - Veldig motivert - Jeg tror det er viktig at Stortinget bestemmer sine egne tillitsvalgte. Jeg er veldig motivert for å være en del av det laget. Jeg kommer ikke til å sette meg selv i et hjørne å sture. Jeg skal bidra til at laget blir sterkest mulig, svarer hun på spørsmål om sin egen rolle på Stortinget.

av Jonas Vikingstad DEL - Privat karakter M24 spør hvorfor samtalene mellom Tajik og Aftenposten ikke er utgitt. Tajik kalte avisens håndtering av saken en "presseskandale". Til det svarer Tajik at samtalene var av privat karakter.

av Jonas Vikingstad DEL På spørsmål fra Aftenblad-journalist Geir Søndeland sier hun at alt hun har gjort er gjort med de beste intensjoner. - Jeg er veldig motivert for å stå på for Arbeiderpartiet i Stortinget og som representant for Rogaland. Søndeland spør videre om hun kjøpte leiligheter i Rogaland for å kunne stille til valg for nettopp Rogaland. - Nei.

av Jonas Vikingstad DEL - Jeg har snakket sant hele tiden, svarer hun på spørsmål fra Nettavisen. - Jeg er ingen selvrettferdig type. Når ting er som de er klarer jeg å stå ansikt til ansikt med realitetene. Og jeg klarer å ta konsekvensene av det, svarer hun.

av Jonas Vikingstad DEL - En rekke feil TV2 spør om Tajik vet hvilke feil hun har begått. - Det var en rekke feil. Jeg burde på et tidligere tidspunkt informert om at jeg ikke benyttet meg av en leiekontrakt jeg hadde fått, og at jeg valgte å bo hos foreldrene mine.

Tajiks exit fra regjeringen vil få konsekvenser for Rogalandsbenken på Stortinget.

Tom Kalsås (Ap) ryker ut av Stortinget. Han er i dag fast møtende vararepresentant for Rogaland Arbeiderparti.

Kalsås bekrefter i en tekstmelding til Aftenbladet at han er orientert:

«Ja, er det. Jeg har respekt for Hadias konklusjon, men det er ikke tvil om at regjeringen med dette mister en av sine dyktigste og mest handlekraftige statsråder. Hadia har som arbeids- og inkluderingsminister levert politiske resultater i sak etter sak. Jeg kjenner Hadia som en dyktig og hardtarbeidende politiker, som jeg er helt sikker på at er motivert for å fortsette arbeidet for partiet fra Stortinget.»

Pressekonferansen holdes i Marmorhallen på Klima- og miljødepartementet.

