Leteaksjonen i Kvam: Redningshunder markerte ved vann

Politiet har ennå håp om å finne de savnede i Kvam i live. Dykkere er på vei til et nærliggende vann etter at redningshunder markerte ved stedet.

Svein Valland Laupsa, innsatsleder i Vest politidistrikt, og politistasjonssjef i Norheimsund, Terje Sperrevik, informerer pressen om redningsaksjonen. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB-Peter Tálos, Ole Henrik Tveten, Jakob Hildrum, Fredrik Moen Gabrielsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

En stor redningsaksjon ble startet søndag kveld etter at tre personer ble meldt savnet da båten deres ble tatt av strømmen i den flomstore elva ved Tokagjelet i Kvam.

Tre personer er forsvunnet etter at båten deres ble tatt av strømmen i elva ved Tokagjelet i Kvam. Foto: Marit Hommedal / NTB

Nødetatene var i arbeid med å søke etter de tre personer etter at båten deres ble tatt av strømmen i elva ved Tokagjelet i Kvam.

– Vi har søkt både i fossen, oppe i Tokagjelet, videre nedover elven, samt nede ved et vann som fører ut i Hardangerfjorden, sier innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt mandag kveld.

Redningshunder har markert ved et sted nede ved Movatnet, et lite vann som elven bunner ut i før vannet renner videre ut i Hardangerfjorden. Dykkere er på vei til dette vannet for å undersøke, opplyser Laupsa.

Tre voksne personer og en hund er savnet etter at de la ut med en robåt over elven Tokagjelet i Kvam i Hardanger søndag kveld. I et drøyt døgn har letemannskaper søkt etter de savnede.

– Det er fortsatt håp om å finne dem i live. Dette er fremdeles en redningsaksjon, sier han.

Tre personer og en hund savnet

De tre – to menn og en kvinne – skulle ta seg over elven like overfor en demning og en 15 meter høy foss søndag kveld. De hadde også med en hund i båten.

De skulle ta seg til en hytte de har tilknytning til, men ble tatt av strømmen. Ifølge politiet har det ført til at båten har drevet ned mot en demning, der det er en bratt foss med et fritt fall på rundt 15 meter.

– Vi håper og tror, men etter hver som tiden går, er sannsynligheten dessverre mindre for å finne dem i live. Men enn så lenge så pågår søket med full styrke.

Politiet opplyser at de fortsatt ser på dette som en redningsaksjon, men vurderer situasjonen fortløpende.

– Vi bruker de ressursene som er nødvendig så lenge vi mener det er fornuftig, sa Laupsa.

Båt og klær funnet

Mandag ble det funnet en båt nedenfor fossen der det søkes etter de tre savnede. Politiet knytter båten til hendelsen.

Det er også funnet gjenstander som tilhører de savnede i nærheten av båten, blant annet klær og årer.

Det var Alpin redningsgruppe fra Røde Kors som sammen med en drone fra brannvesenet fant båten. Tidligere på dagen ble det funnet en åre i området.

Stri strøm og høy vannføring

– De tre savnede er sjø- og fjellvante folk. De har pleid å krysse dette punktet tidligere, men denne gangen ble de uheldigvis tatt av strømmen og ført ned mot fossen, sier Laupsa.

De tre har en relasjon, både til hverandre og til personen som meldte fra om hendelsen søndag kveld. Laupsa ønsker ikke å gå ut med alder på de tre, men omtaler dem som «godt voksne» personer fra Askøy kommune.

Etter at meldingen kom inn til nødetatene, har store styrker deltatt i søket, men forholdene har vært svært krevende. Ikke før mandag ettermiddag var det mulig å bruke helikopter i søket.

Det har falt mye regn i området, og det er stri strøm og høy vannføring i den bratte elva. Utover mandagen har regnet og vinden avtatt, men vannføringen har blitt høyere i løpet av dagen. ifølge Laupsa.

– Det er et krevende terreng å søke i, sier han.

Bruker vannscooter

Røde Kors Hjelpekorps opplyser til NTB at de har satt inn båter og vannscooter i søket i Steinsdalselva.

I tillegg har 15 frivillige fra Norheimsund, Øystese og Bergen Røde Kors Hjelpekorps bemannet observasjonsposter langs elva. Røde Kors vil i løpet av mandag sette ytterligere to båter inn i søket.

Kvam kommune opprettet mandag kriseteam mens søket etter de tre savnede ble intensivert.

– Det er en alvorlig hendelse. Det påvirker oss alle, sier ordfører Torgeir Næss (Ap) i Kvam til NTB.