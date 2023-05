Alkoholfri middag, edru­vakter og klappe­nekt under MDGs lands­møte

Det blir stramme tøyler når Miljøpartiet De Grønne samles til landsmøte på Fornebu utenfor Oslo til helga: Alkoholfri festmiddag, edruvakter og klappenekt.

I fjor ble delegatene servert løvetannsaft under Miljøpartiet De Grønnes landsmøte. I år blir det alkonekt under middagen, hvit time etter debattene, vakter som ser til at edrureglene følges og begrensninger på hvordan man viser enighet eller uenighet i innlegg som holdes under debatten.

NTB

– Det skal være edruvakter til stede for hver 40. deltaker. Edruvakt har ansvar for å passe på at mindreårige ikke drikker alkohol, at alle deltakere er komfortable og bortvise overstadig berusede personer fra arrangementer ved behov, står det i landsmøtepapirene som NRK har gjennomgått.

Og når delegater, gjester og pressefolk samles til festmiddag, blir det uten alkoholservering. Det er heller ikke anledning til å gå i baren og handle en øl eller et glass vin til landsmøtemiddagen selv, ifølge partisekretær Torkil Vederhus.

Det er dessuten forbudt å drikke alkohol den første timen etter at debatten er over, for å skape en «hyggelig og trygg minglearena også for de under 18 år».

– Det er en balanse her, som vi diskuterer. Og det er ikke slik at det er et generelt alkoholforbud på landsmøtet, understreker Vederhus.

MDG har også strammet inn på reglene for klapping og tilrop under den politiske debatten i landsmøtesalen. Også dette er et tiltak for å skape et rausere miljø og en mer inkluderende tone, ifølge generalsekretæren.