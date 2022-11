Senterpartiet ute av Stor­tinget på ny menings­måling

Senterpartiet ville fått 3,5 prosent om det var valg i dag, ifølge meningsmålingen til Altinget og ABC Nyheter. Høyre og Frp står med et klart flertall.

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har mye å tenke over, viser en ny meningsmåling. Partiet hans er nede på 3,5 prosent. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB-Kenneth Kandolf Haug

Målingen viser at Sp får en oppslutning på 3,5 prosent, noe som er under sperregrensa, og får heller ikke noen distriktsmandater, skriver ABC Nyheter og Altinget.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum påpeker at målingen avviker fra andre målinger som er gjennomført de siste ukene.

– Jeg tar den litt med en klype salt. Men hovedpoenget er jo tryggheten for folk, økonomien til folk, holde en lav ledighet og få på plass det budsjettet som vi nå har vedtatt, sier Vedum til NTB.

Dårlig novembermåned

Samtidig understreker han at han ikke er fornøyd med andre meningsmålinger fra de siste ukene.

I Poll of polls ' gjennomsnitt for november måned har partiet en oppslutning på 5,4 prosent, mot 13,5 prosent oppslutning i valget i fjor. Omkring 80 prosent av de som stemte på Sp i 2021, ville stemt på dem igjen, ifølge målingen.

Nesten én av tre svarer nå at de ikke vet hvem de ville stemt på, mens 16 prosent ville stemt Høyre og 8 prosent ville stemt Rødt.

Regjeringspartner Ap er nede på 17,4 prosent. Høyre og Frp får til sammen 91 av 169 mandater på Stortinget, og Høyre er landets klart største parti på 31,6 prosent. Rødt er målingens store vinner, med framgang på 2 prosentpoeng.

Usikkerhet rundt distriktsmandater

MDG, KrF og Venstre ligger også under sperregrensen på målingen, som er utført av Opinion for de to mediene. Samtidig får alle disse tre distriktsmandater, ulikt Senterpartiet. Opinion understreker at det er usikkerhet knyttet til beregningen av distriktsmandater.

Status for alle partiene er:

H 31,6 (-0,7), Ap 17,4 (-0,5), Frp 13,3 (-0,5), Rødt 9,5 (2), SV 8,1 (-0,6), MDG 3,9 (0,5), KrF 3,7 (-0,8), Sp 3,5 (-1,8), V 3,4 (0,3), Andre 5,7 (1,3).

Tallene sammenlignes med den forrige målingen Opinion lagde i uke 45. Da var det Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå som var oppdragsgivere. Det er gjennomført telefonintervju av 951 personer i perioden mellom 22. og 24. november. Feilmarginen ligger mellom 1 og 3 prosentpoeng.