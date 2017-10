Sør-Norge merker påvirkning fra orkanen Ophelia

Ifølge Meteorologisk institutt fører nemlig orkanen til at man også i Norge vil oppleve både vind, røyklukt og rødgul soloppgang. Flere steder er det allerede meldt om røyklukt.

– Røyken er også synlig på satellittbilder. Vi ser den komme drivende fra Portugal og Spania. Det er veldig kraftig sønnavind. Ophelia, som tirsdag gjorde seg gjeldende over Irland, har pumpet opp mye varm luft, og vi får både røykpartikler fra skogbrannene og sandpartikler fra Sahara, sier meteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt til Nettavisen.

Ifølge han kan også partiklene i luften trolig forklare hvorfor himmelen ble farget rød over deler av Norge mandag.

Det tror også de svenske meteorologene. Både der og i Storbritannia har de allerede merket restene av orkanen. I Småland er det blant annet observert en grå himmel kombinert med en helt rød sol.

– Vi tror at dette er akkurat det som skjedde i Storbritannia, at det er støv fra branner i Spania og Portugal som gjør himmelen mørkere. De kraftige vindene i forbindelse med Ophelia bidrar til å trekke opp disse partiklene over Sverige, sier Ian Engblom, meteorolog ved Foreca til Aftonbladet.

Restene av orkanen var ventet å nå Vestlandet sør for Stad tirsdag. Det blir anslått at vinden vil komme opp mot sterk kuling flere steder i Sør-Norge.