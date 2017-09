Også Jonas Gahr Støre oppgir hvilke fond han har investert i

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville tidligere denne uken ikke oppgi hva slags fondsinvesteringer han har gjort. Da hadde det kommet fram at investeringene hans ikke utelukkende var i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer. Like etter solgte han fondene som var utenfor retningslinjene, men ville ikke umiddelbart oppgi hvilke fond det dreide seg om.

Søndag oppgir Støre imidlertid overfor Dagens Næringsliv at det dreide seg om andeler i et bredt aksjefond forvaltet av det London-baserte forvalterselskapet Egerton.

Ap-lederen forteller også nå hvilke andre fond han har plassert formuen i.

– Jeg eier 76prosent av familieselskapet Femstø som forvalter arv etter mine foreldre og besteforeldre. Femstø har i dag i sin helhet plassert disse midlene i brede aksje- og rentefond hos forvaltere i norske banker. I Danske Bank er det plassert i Danske Invest Horisont Rente Plus NOK I, Danske Invest Horisont Aksje og i Danske Invest Horisont Rente Plus W. I DNB er det inngått avtale med DNB Asset Management om investering i rente og aksjefond. Det betyr at banken løpende plasserer i flere ulike fond, noen ganger fond-i-fond-løsninger, skriver Støre.

I lørdagsutgaven av Dagens Næringsliv fortalte Erna Solberg (H) om hvilke fond hun hadde satt penger i.