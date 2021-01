Norge får flere Pfizer-vaksiner raskere

Pfizer kommer til å levere flere vaksinedoser til Norge raskere enn antatt, opplyser legemiddelselskapet til TV 2

NTB

Ombygging på Pfizer-fabrikken i Belgia førte til at legemiddelgiganten i midten av januar meldte om at vaksineleveranser til alle europeiske land kom til å bli forsinket, men allerede neste uke vil Norge få samme antall vaksinedoser som avtalt, for da er fabrikken oppe og går som normalt igjen, skriver TV 2.