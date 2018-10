Mann etterlyst av politiet etter Majorstuen-drapet

Bildene av mannen ble tatt på Skøyen stasjon mandag klokken 13.16. Politiet tror denne mannen er gjerningsmannen og at han stakk av langs gangveien ved Frognerelven, der politiet har funnet gjenstander mannen kvittet seg med.

Politiet tror han har gått ned fra Frognerparken til Skøyen langs gangstien ved Frognerelven.

Knivdrap og knivran

Siden mandag ved 12-tiden har det foregått en klappjakt på hvem som sto bak drapet på den 24 år gamle mannen som ble funnet knivdrept i en leilighet på Majorstuen i Oslo. Samtidig har politiet etterforsket et knivran i et garasjeanlegg i Essensdropsgate, som ligger like ved drapsåstedet.

– Vi mener den etterlyste både kan knyttes til drapet og ranet, sa politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt under en pressekonferanse fredag.

Tilfeldig offer

Politiet sier de tror den drepte 24-åringen fra Mysen i Østfold er et tilfeldig offer.

– Det er veldig viktig for politiet å identifisere denne mannen, understreket Metlid, som ba mannen på bildet om å melde seg.

– Og alle som kan vite noe om ham, må kontakte politiet.

Politiet meldte om ranet klokken 8.10 mandag morgen. En person var da fratatt telefon samt en skinnmappe. Den fornærmede var ifølge politiet blitt truet med en kniv, men ble ikke fysisk skadd. Gjerningsmannen fra ranet var ifølge politiet iført en sort caps/lue, han var ca. 170 centimeter høy med brune øyne, mørke klær og snakket gebrokkent norsk.