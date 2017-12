Barnehage totalskadd i brann i Sogndal

Nødetatene ble varslet om brannen på Stedjetunet i Kyrkjevegen søndag klokken 18.48. Da brannvesenet kom fram til stedet, var bygningen allerede overtent. Mandag morgen var den store trebygningen helt utbrent innvendig, og brannvesenet drev fortsatt med etterslokking, skriver Sogn Avis.

Det var aldri fare for at brannen skulle spre seg til nærliggende bygninger, og det var heller ikke behov for evakuering av folk. Ingen personer ble skadd i brannen. Trebygningen huset både en barnehage, et kirkekontor og et arkitektkontor.

Brannmannskaper fra Leikanger og Sogndal fikk bistand fra Sivilforsvaret i slokkingsarbeidet.

Sogndal kommune satte søndag krisestab for å løse utfordringene med Stedje barnehage, der det går 60 barn, og for kirkekontoret, som har mistet flere kontorer og mye arkivmateriale. Barnehagen og foreldrene har i samarbeid med kommunen funnet midlertidige løsninger for mandag.

– Flere innbyggere har henvendt seg til kommunen og stilt hus til disposisjon for dem som holder til på Stedjetunet. Det setter kommunen stor pris på, skriver Sogndal kommune på sine nettsider.