HivNorge kritiserer politiet for hiv-pressemelding

– Politiet sprer alvorlig feilinformasjon. Dette er med på å øke stigmaet rundt det å leve med hiv, sier Anne-Karin Kolstad til Rogalands Avis.

Kolstad reagerer sterkt på pressemeldingen som politiet i Haugesund sendte ut. I den advarer de mot sexkjøp etter at en mann kledd som kvinne opplyste i politiavhør at han er hivpositiv og viste politiet medisinene sine. Det reagerer HivNorge på, for med vellykket medisinering er ikke hivpositive smittefarlige.

– Et gufs fra fortiden, er karakteristikken Kolstad gir disse uttalelsene. – Det er alvorlig og minner om skremselspropagandaen vi så på 80-tallet, før vi hadde kunnskap om hiv og smitteveier, og før medisinene kom som blant annet gjør at andre ikke kan bli smittet med hiv.

Pål Gjil, leder for operativ utlendingskontroll i Haugesund, mener det var riktig av politiet å sende ut pressemeldingen, selv om de ikke vet om mannen er smittefarlig.

– Vi vurderte at han er en potensiell smittebærer, og derfor gikk vi ut med pressemeldingen. Hvis noen føler seg støtt av dette, så beklager vi det. Alternativet hadde vært å ikke si noe, og det mener vi ville vært et dårligere alternativ, sier Gjil til RA.