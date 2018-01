SV vurderer mistillit mot Siv Jensen

Bakgrunnen for at SV vurderer mistillit, er uttalelser Siv Jensen kom med i fjor, og som hun har gjentatt siden, skriver VG.

Uttalelsene går ut på at Jensen flere ganger har sagt at hennes departement siden januar har advart tidligere SSB-sjef Christine Meyer mot å gå for fort fram med endringene hun ville gjennomføre i byråets forskningsavdeling. Hun gjentok dette sist på onsdagens åpne høring.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, viser til et dokument fra 4. mars der ekspedisjonssjef Amund Holmsen skriver «at det er nødvendig å sette i gang en slik prosess nå». Han skriver også at prosessen med omorganisering ikke kom i konflikt med utredningen fra Statistikklovutvalget, som Jensen har sagt hun ville vente på før omorganiseringen av SSB.

– Finansministeren har gjentatte ganger sagt at departementet ville at dette skulle stilles i bero fra januar. Her står det helt tydelig at departementet sier kjør på i mars. Her tar vi helt tydelig Siv Jensen i direkte feil, og hun forsøker å villede Stortinget, mener Fylkesnes.

Han mener det gir grunnlag for å vurdere mistillit.

– Det er det vi vurderer nå. Det her er meget alvorlig. Nå ser vi på tidligere saker hvor statsråder har villedet eller feilinformert Stortinget, så skal vi se hvordan det har forholdt seg til det, sier Fylkesnes.

Klassekampen skrev også om SVs mistillit i sin utgave fredag.