Nav snur – støtte til komfyrvakt opprettholdes

Ordningen skulle opprinnelig fjernes fra 16. mai i år. Etter en ny vurdering gjort i samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er det besluttet å opprettholde støtten.

– Vi har nå gjort en ny vurdering i saken og har besluttet å beholde komfyrvakt som et hjelpemiddel i første omgang i to år, sier seksjonssjef Jan Erik Grundtjernlien i Nav.

45 prosent av de 3.547 utrykningene brann- og redningsvesenet hadde i 2018, skyldtes komfyren, ifølge DSB.

– Vi ser at komfyrvakt er til stor nytte for brannsikkerheten for en langt større gruppe enn de som faller inn under vårt ansvarsområde, og på et tidspunkt vil nok komfyrvakt ikke lenger kunne ansees som et teknisk hjelpemiddel i folketrygdens forstand, sier Grundtjernlien.

Bakgrunnen for NAVs opprinnelige vurdering er blant annet at det i dag er krav om komfyrvakt i alle nye bygg, samt at det er vanlig å skaffe komfyrvakt selv.

LES OGSÅ:

«Alt kunne vært unngått. Men de brydde seg ikke »