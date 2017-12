Jonas Gahr Støre avviser maktkamp i Arbeiderpartiet

Partilederen valgte fredag morgen å kommentere medieoppslag i Dagens Næringsliv og VG tidligere i uken om angivelige episoder rundt nestleder Trond Giske for flere år siden.

Blant annet skal det dreie seg om tekstmeldinger sendt til et partimedlem på 19 år i 2011. Innholdet i tekstmeldingene skal ikke ha vært krenkende.

I NRKs Politisk kvarter ble Støre spurt om Trond Giske har opptrådt upassende.

– Nei, etter det jeg har lest i avisene, så må jeg bare avvise det, sier Ap-lederen.

Avviser upassende meldinger

Kvinnen selv sier til Dagbladet at hun aldri oppfattet tekstmeldingene som krenkende.

– Jeg har aldri mottatt en upassende SMS fra Trond Giske, fastslår kvinnen, som ønsker å være anonym.

Rapportene har til dels vært basert på anonyme kilder, selv om VG skriver at tidligere generalsekretær i AUF, Tonje Brenna, bekrefter at hun tok kontakt med den sentrale partiledelsen på grunn av de omtalte tekstmeldingene.

VG knytter i sin sak torsdag Giskes tekstmeldinger til en pågående intern konflikt innad i Arbeiderpartiet.

– Det vil jeg avvise. Jeg kjenner meg ikke igjen i det avisene skriver, sier Støre.

Nulltoleranse

Han understreker at partiet har nulltoleranse for trakassering og upassende opptreden

– Det er viktig at de som har noe å fortelle, de som har opplevd noe, skal være trygge for å stå fram. Det håndterer vi godt i vår organisasjon, sier han.

Støre mener at det som er blitt omtalt i avisene ikke er av en slik karakter at det er grunn til å fremme anklager eller reise det som en sak. Samtidig forstår han at saken vekker oppsikt.

– Jeg skjønner at det blir uro når du får de oppslagene i avisene. Det er ikke rart, det. Jeg skal ikke gå i detalj og kommentere det jeg har lest der, sier han.