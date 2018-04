Ap-politiker raser etter Tajiks tale-nekt

– Jeg er sjokkert over at fem styremedlemmer i LO Nord-Rogaland, med bakgrunn fra Arbeiderpartiet, valgte å fremme ett forslag om at nestlederen i Arbeiderpartiet ikke skal få tale på fellesarrangement i Haugesund og Sauda, sier stortingsrepresentanten til VG.

Avisen skrev tirsdag at de fem styremedlemmene i Nord-Rogaland LO sørget for 5–2 flertall i styret, mot at Tajik skal være hovedtaler på arrangementet 1. mai.

– Dette gjør de for å skade Arbeiderpartiet og det er en bevisst handling fra folk som er godt kjent med hvordan politikken virker, fortsetter Liadal.

Hun sier situasjonen er uhørt og at det gjør henne rasende. Hun håper Nord-Rogaland LO får gjort om vedtaket og at Hadia Tajik kommer til Haugesund og Sauda som planlagt.

Bakgrunnen for talenekten er den omstridte Acer-saken, bekreftet styreleder Geir Allan Stava i Nord-Rogaland LO.

– Vi opplever at ledelsen trosser LO, 120 ordførere og en massiv motstand både i partiet og fagbevegelsen. Da er det viktig for oss å synliggjøre frustrasjonen, sa styrets nestleder Steffen Høiland.

Siden tirsdag har Tajik blitt nedringt av Ap- og LO-medlemmer over hele landet som inviterer henne til å komme og tale denne dagen. Hun har ennå ikke bestemt hvor hun reiser.