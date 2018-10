Hareide ser lysere på sitt regjeringsalternativ etter møtet i Agder KrF

– Jeg ser lysere på å vinne fram på landsmøtet 2. november, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til pressen etter rådsmøtet i Agder torsdag kveld.

Under møtet, som var stengt for pressen, ble det holdt en avstemning hvor de oppmøtte lokalpolitikerne stemte for at KrF bør gå i forhandlinger med Solberg-regjeringen. Fylkesledelsen ville ikke gå ut med hvor mange som stemte for hvert av alternativene.

Avstemningen har ingen reell betydning ettersom det er fylkesårsmøtet 26. oktober som avgjør hvilken holdning fylkespartiet skal ha til regjeringsspørsmålet, men det gir en indikasjon på hva som kan bli utfallet.

– Visste at motstanden ville være stor

Hareide mener på sin side at KrF bør søke regjeringsforhandlinger med Ap og Sp.

Hareide understreket overfor pressen at han også hadde fått positive tilbakemeldinger fra lokalpolitikerne. Han var også klar på at han ikke er overrasket over at lokalpolitikerne på Sørlandet mener at KrF bør samarbeide mot høyresiden fremfor venstresiden.

– Jeg har fått støtte her. Jeg visste at når jeg kom til Sørlandet, så ville motstanden være ganske stor. Jeg ser lysere på å vinne fram, men min følelse rundt det trenger jeg ikke å begrunne, sa Hareide.

Ble bedt om å gå

I forkant av møtet har også stemmer i KrF i Agder gått ut og bedt Hareide om å trekke seg som partileder.

– Det har vært uro i KrF i lang tid, og det toppet seg da Hareide ga sitt råd til landsstyret. Partiet trenger en ny leder, sier fylkestingsrepresentant Anne Ma Timenes til Dagbladet.

Under pressekonferansen torsdag kveld sa Hareide at hans fremtid som partileder også ble tatt opp under rådsmøtet.

– Det var noen stemmer som pekte på at jeg bør gå av som leder i KrF, og det var de stemmene som har pekt på det i forkant. Jeg synes også det er realt. De var ute i mediene og sa det før møtet, og de sa det også under møtet, sier Hareide, og legger til at han ikke svarte på lederspørsmålet.

Det første av mange møter

Kveldens møte var det første av en rekke møter Knut Arild Hareide skal holde sammen med sine nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, som begge er uenige med ham i regjeringsspørsmålet, i en rekke fylkeslag i tiden som kommer.

Hareide mener tonen på torsdagens møte var god.

– Jeg opplever at KrF aldri har hatt en så ærlig og god tone som vi opplever nå, og det fortjener Agder KrF all honnør for, sier Hareide.