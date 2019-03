Foreslår ny trasé for E 39 mellom Mandal og Lyngdal

MANDAL: Ifølge Nye veier vil de klare å øke samfunnsnytten ved veien hvis den nye trassen blir valgt. Når samfunnsnytten øker, er det også mer sannsynlig at styret i Nye veier vil prioritere strekningen framfor andre.

– Den samfunnsøkonomiske besparelsen er svært høy. Per i dag er den anslått til mer enn 1,5 milliarder kroner. Det er en betydelig bidragsyter til en raskere realisering av prosjektet, sier prosjektleder Håkon Lohne i en pressemelding som ble sendt ut fredag morgen.

Forslaget blir nå sendt til lokalpolitisk behandling i kommunene Mandal, Lyngdal og Lindesnes.

Kutter kostnaden

I forslaget fra Nye veier er det laget en korridor som er 400 meter bred på strekningen Mandal - Lyngdal. Hvis korridoren blir valgt, vil den nye veien ligge innenfor denne.

Veien går nord for eksisterende E 39. I området Vrå i Mandal går den gjennom en tunnel. Den krysser Audnadalen i en bro som går 100 meter over bakken. Nord for Lenefjorden, ved friluftsområdet Storevann, går den inn i en ny tunnel på 2,5 km.

Ifølge Nye veier vil de redusere både kostnadene og reisetiden hvis deres alternativ blir valgt. Dette slår altså positivt ut når styret skal vurdere nytten av veien.

– Med dette alternativet tar vi også mer trafikk bort fra bebygde strøk. Tallet på boliger som blir berørt av støy blir halvert med dette alternativet, sier utbyggingssjef Vidar Stormark til Fædrelandsvennen.

Nye veier

Reisetid

Reisetiden mellom Mandalskrysset på ny E 39 og Herdal i Lyngdal vil bli på 15 minutter med det nye forslaget. Veien blir 26 meter lang.

Den nye traseen skiller seg kraftig fra det opprinnelige forslaget. I det gamle forslaget skulle E 39 gå mye lenger sør for Vigeland og krysse dalføret i en lang bro.