I et intervju med TV 2 søndag sa Guri Melby at Norge kan lære mye av erfaringene danskene har gjort seg. Danmark har startet dyrking av cannabis til medisinsk bruk, og Melby sa Norge definitivt bør se på om vi kan dyrke det i stedet for å importere det.

– De bøndene som i dag bruker arbeidstiden sin og eiendommen sin på pelsdyrnæringen, trenger noe nytt å gjøre. Vi har satt av penger til omstillingsmidler bøndene, og da kan de vurdere om det å dyrke cannabis til medisinsk bruk kan være en mulig næringsvei, sa Melby.

Ordfører kritiserer

Nationen har vært i kontakt med samtlige av landets Venstre-ordførere. Flere kritiserer utspillet og understreker at det ikke representerer Venstres overordnede politikk at pelsdyrbønder skal gå over til medisinsk cannabis.

– Koblingen mellom disse to sakene er helt absurd. Det første jeg tenkte var at hun har misforstått uttrykket «å ta seg en rev», sier Eid-ordfører Alfred Bjørlo (V).

NTB scanpix

– Dette ikke er sentral del av Venstres distriktspolitikk. Dette blir en parodi på god distriktspolitikk, sier han.

Ingebjørg Winjum, ordfører i Granvin i Hordaland mener det er useriøst å foreslå at noen skal begynne med noe «så hinsides langt unna det de har kompetanse til å drive med».

Ingen av landets Venstre-ordførere vil kommentere om dyrking av cannabis til medisinsk bruk i Norge er et tema under det kommende landsmøtet.

Uheldig tull

Norges Pelsdyralslag stiller seg også svært kritisk til forslaget fra Melby.

– Det må være lov å spørre om hva som rører seg i Venstre som tenker at dette er et bidrag til norsk distriktspolitikk, sier kommunikasjonssjef Guri Wormdahl til Nationen.

Hun mener Venstre plager norske pelsdyrbønder og at det er veldig uheldig og useriøst at pelsdyrbøndene «skal måtte forholde seg til sånt tull».

– Det handler ikke om kritikk av produksjon av medisinsk cannabis, men om hvordan Venstre bruker sitt politiske spillerom til å dra pelsdyrnæringa inn i en debatt om produksjon av medisinsk cannabis, sier hun.