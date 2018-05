Støre svarer Listhaug: – Mer opptatt av meg enn politikk

I 1. mai-talen anklaget den tidligere Frp-justisministeren Støre for å være født med sølvskje i munnen, og for å være dobbeltmoralsk gjennom å selv kjøpe private helsetjenester «uten å unne andre folk det samme».

Støre sier til NRK at han ikke lar seg provosere, verken av at Listhaug holder tale i Drammen, eller av at hun langer ut mot ham personlig.

– Listhaug driver med personkarakteristikker. Hun snakker jo mer om meg enn hun gjør om politikk. Er hun så opptatt av meg så får jeg bare ta det til etterretning. Det får være hennes valg. Jeg snakker om politikk, sier Støre, som legger til at han er svært uenig med Frps påstand om at de er et parti for arbeidere.

Ap-lederen gjør også kort rede for sin egen bakgrunn etter angrepet fra Listhaug.

– Jeg er politiker. Min bestefar laget industri. Det er min bakgrunn. Vi har en nestleder som har en far som jobbet som sveiser på fabrikk. Arbeiderpartiet er mangfold, og er et parti med folk som arbeider og lever av sitt ærlige arbeid. Det er vi stolte av, sier Ap-lederen.

Selv dro Støre til Hedmark og den lille grenda Tørberget i Trysil 1. mai, der han for øvrig selv langet ut mot regjeringen og arbeidslivspolitikken de fører.