SV hevder Raja ble tvunget til å snu om innsyn

Raja var saksordfører for presidentskapets innstilling og stilte seg bak forslaget fra SV om å pålegge statsråder og statssekretærer opplysningsplikt for tidligere lobbyjobber. Men da forslaget ble behandlet i Stortinget forrige tirsdag, snudde Raja og støttet et løst forslag fra Høyre og Frp om å be regjeringen utrede saken.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes hevder overfor Nationen at Raja ble tvunget til å snu:

– Mitt klare inntrykk var at Raja hadde fått beskjed om å mene noe annet i den saken. Det kom som et sjokk på alle at han plutselig snudde i en sak hvor han var ordfører, og hadde loset saken igjennom, sier Fylkesnes.

Raja ble sykmeldt kort tid etterpå. Overfor kolleger skal han ifølge Dagens Næringsliv ha sagt at partileder Trine Skei Grande har gjort ham syk.

Venstre-leder Trine Skei Grande beklaget mandag kveld at hun «sa noe veldig dumt» om sin parlamentariske nestleder Abid Raja under budsjettforhandlingene.

I en telefonsamtale med Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim og i påhør av Raja og Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad, skal Grande ifølge flere medier ha skjelt ut Raja. Hun skal ha hevdet at han undergravet Venstre, ikke var til å stole på og at han var ute etter henne.

– Jeg har blitt sykemeldt av legen på Stortinget og har ingen kommentar mens jeg er sykemeldt, sa Raja til NTB mandag kveld.

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik sier til Nationen at Venstre snudde i lobbysaken fordi det tett opp til behandlingen kom gode argumenter for å utrede forslaget.

