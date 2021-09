Administrasjonen varsler full skatterevisjon. Et flertall på Stortinget krever ekstern og uavhengig gransking.

Et flertall på Stortinget vil ha en ekstern og uavhengig gransking av pendlerbolig-saken. Administrasjonen bekrefter at advokater skal se på skatteforholdene for pendlere.

