Dette vet vi, og dette vet vi ikke, om drapene på Kongsberg

Første melding onsdag kveld gikk ut på at en mann skjøt etter folk med pil og bue i Kongsberg sentrum.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 18.13. Mannen ble pågrepet klokken 18.47, altså en drøy halvtime senere. Det opplyste Øyvind Aas, leder for politiets driftsenhet i Buskerud, på en pressebriefing rett etter klokken 22.

Klokken 23.15 bekreftet Aas at fem personer er drept og at to personer er skadet.