Kongens tron­tale: Farlige klima­endringer er vår tids største ut­ford­ring

Kong Harald trakk fram det å redusere utslipp av klimagasser som en av regjeringens viktigste arbeidsoppgaver da han leste opp trontalen.

Kong Harald flankert av dronning Sonja og kronprins Haakon under den høytidelige åpningen av Stortinget.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Farlige klimaendringer er vår tids største utfordring. Norge skal redusere egne utslipp av klimagasser i tråd med våre internasjonale forpliktelser. I tillegg skal vi støtte fattige land i deres arbeid, sa kongen da han leste opp trontalen på vegne av regjeringen i Stortinget mandag.

Talen er den siste under Erna Solbergs nåværende statsministerperiode. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året.

– Norske utslipp går ned. I forrige periode la regjeringen fram planen for ytterligere utslippskutt fram mot 2030. Nå skal denne planen iverksettes, sier kongen.

På vegne av regjeringen trekker han fram det å sørge for at prisen for å slippe ut klimagasser må opp, som det viktigste tiltaket.

– Det er nødvendig for å skape et marked for nye, klimavennlige løsninger og ny teknologi, heter det i talen.