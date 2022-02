Danseforbud og enmeter – utelivsaktør kaller det bransjeforbud for klubbene

Det blir danseforbud når utestedene nå får åpne opp igjen. En utelivsaktør i Oslo sier at det ikke blir store endringer i utelivet før meterkravet forsvinner.

Slik så det ut på Youngs da gjenåpningsfesten i fjor høst ble feiret. Nå varsler driveren av utestedet at nattklubben i kjelleren forblir stengt foreløpig.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) på tirsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Regjeringen åpnet tirsdag skjenkekranene igjen da siste rest av skjenkeforbudet forsvant. Utestedene får nå servere alkohol som normalt. Men enmeterskravet skaper vanskeligheter.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier danseforbudet er en påminnelse om at man skal opprettholde avstand og meteren.

– Vi har ikke krav om bordservering, du kan gå i baren og du kan være rundt, men du må ikke være for tett, sier Støre til NTB.

– Vil ikke danse med munnbind og avstand

Selv om kravet om bordserving forsvinner, tror ikke Karl-Henning Svendsen i Noho Trøbbelskyter, som driver flere utesteder i Oslo, at det blir merkbare endringer for folk flest, annet enn at skjenketida utvides.

– Enmetersregelen er et yrkesforbud for deler av næringen fortsatt. Det skal ikke være mulig å danse, og det er ingen som vil danse med munnbind og en meters avstand. Så vi kan ikke åpne nattklubbene våre, sier Svendsen til NTB.

Han satt tirsdag kveld og la planer for hvordan utestedene de driver nå skal forholde seg til lettelsene.

– Det som skjer nå er at det eneste vi ser som en fordel er at vi får holde mer og mer åpent. I forrige runde hadde vi gjester sittende til 23, nå kan de iallfall sitte hos oss og kose seg og spise til de vil gå hjem, sier han.

– Kan ikke dytte folk fra hverandre

Det må imidlertid settes ut bord og stoler for å hindre folk i å danse. Samtidig fortsetter de trolig med bordservering for å unngå at folk samler seg i baren.

– Vi lager en føring for de ansatte, vi har ikke myndighet til å gå og dytte folk bort fra hverandre, men vi informerer folk om å holde meteren og bruke munnbind, sier Svendsen.

Danseforbudet kommer fram i klartekst i regjeringens pressemelding om tiltakene.

– Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn en meter, for eksempel dansing, heter det der.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) fikk på pressekonferansen spørsmål om hvordan utestedene skal håndtere enmeterskravet når de nå får skjenke utover natten som tidligere.

– Meteren kan stoppe massesmitte

Kjerkol viste til at regjeringen går lenger enn helsemyndighetene ville i sine lettelser, og at det gjøres unntak fra enmetersregelen for kulturlivet der det er faste plasser.

– Det er en balanse. Men det å ha en gradvis lettelse er en klar anbefaling fra våre fagetater, sa Kjerkol.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at enmeteren i utelivet kan hindre massesmitte-hendelser og at videreføringen av den gjør at det kan innføres flere lettelser nå.

– Det er også en mulighet for å åpne veldig mye, samtidig som man bevarer en viss kontroll. Alternativet vil i en del sammenhenger være andre type begrensninger, sier Stoltenberg.

Kjerkol understreket at hun har forståelse for at det kan bli krevende for utestedene som rammes av danseforbudet.

– Her ligger det en tillit i bunn. Man må bruke sunn fornuft for å dempe smitte, sa helseministeren.

Vil ha kompensasjonsordning

Det er varslet at siste rest av smitteverntiltak trolig blir avviklet innen 17. februar. Men fram til da gjelder altså danseforbudet fortsatt.

Karl-Henning Svendsen i Noho Trøbbelskyter etterlyser kompensasjonsordninger for utelivet som fortsatt rammes.

– Vi må fortsette å ha flere folk på jobb for å opprettholde smittevernet på en lavere omsetning. Så vi føler at vi i bransjen tar støtet igjen, sier Svendsen.